M. tavares en Lima

■■ El escritor portugués Gonçalo M. Tavares, de gran producción, no deja de perplejar con las atmósferas de sus historias, que se desarrollan en universos reconocibles, pero con muchas puertas de interpretación. La complejidad de la situación existencial dentro de lo cotidiano, el absurdo, son elementos del universo del escritor portugués que es editado por primera vez en una editorial peruana: Mateo perdió el empleo (Animal de Invierno, 2018). El libro nos envuelve en un conjunto de historias que se van concatenando a manera de poder explicar los episodios de cada personaje. Un hombre que corre alrededor de un óvalo todas las mañanas sin sentido aparente, un profesor que lucha porque la basura no invada totalmente el centro educativo donde dicta clases, un hombre que no puede controlar los ataques de tics que lo vuelven un ser solitario, entre muchas asuntos que nos muestran a manera de un calidoscopio el universo Tavares, posiblemente, uno de los escritores más importantes e innovadores de la literatura europea reciente.❧