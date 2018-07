Murió el escritor Clive King, el autor del clásico infantil "El amigo secreto de Barney"

Clive King, el autor del clásico infantil "El amigo secreto de Barney", según EFE, falleció el pasado 10 de julio a los 94 años en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, según dio a conocer hoy la editorial Puffin Books en un comunicado.

Su obra maestra, cuyo título original es "Stig of the Dump" ha vendido más de dos millones de copias desde su publicación en 1963.



Cuenta la historia del pequeño Barney que un día, durante las vacaciones en casa de su abuela, conoce a Stig, un extraño personaje que vive en una cueva escavada en un vertedero cercano.

Cuando trata de hablar sobre su nuevo amigo, nadie cree a Barney, quien, junto a Stig, emprenderá un camino de aventuras.

Para escribir este relato, King declaró que se había inspirado en sus propias andanzas cuando de pequeño compartía los veranos con sus tres hermanos en la casa familiar de Kent, en el sureste inglés.

La novela infantil ha sido adaptada a televisión tres veces, en 1981, 2002 y 2013.

Nacido en el condado inglés de Surrey en 1924, King estudió en Cambridge y en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres.

Con su trabajo como profesor de idiomas para el British Council y como miembro de la Royal Naval, el servicio de voluntarios de la Marina Real británica, viajó por todo el mundo, unas experiencias que inspiraron sus libros para niños.

Entre su legado destacan también los libros infantiles "Poles Apart", "Get the Message" y "The Butcher of Rye".

Francesca Dow, de la editorial Puffin, rindió tributo al escritor al destacar el "orgullo" de haber contribuido a distribuir su obra.

"Recuerdo haber leído 'Stig of the Dump' cuando era pequeña y anhelar un Stig y un vertedero secreto especial. Extendemos nuestros pensamientos y simpatías a la familia", señaló Dow en un comunicado