ARMY se prepara para ver el MV de “Our island”, el OST de Suga para BTS island in the SEOM. Tras el prelanzamiento “More” de J-Hope, el videoclip de este BGM producido por Yoongi estará disponible para los fans y aquí compartimos los horarios para que no te pierdas el estreno en vivo.

El OST prod. by Suga

Suga reveló previamente que estaba trabajando como productor en una canción del videojuego. Esta información fue una de las sorpresas que dejó “BTS become game developers”, programa en el que los idols mostraron su participación como desarrolladores.

Fans celebraron el nuevo proyecto de Yoongi, pero no tuvieron mayores actualizaciones hasta que pudieron escuchar el soundtrack, de nombre “Our island”, con la llegada del juego a los dispositivos iOS y Android a finales de junio.

Suga sobre su OST en el primer capítulo de "BTS become game developers". Foto: captura YouTube/BTS

Horarios de estreno del MV de “Our island”

“Our island” es el primer OST de videojuegos en el repertorio de Suga como productor y puede ser escuchado a lo largo de la experiencia virtual. Además, es la segunda producción del famoso coreano de 29 años tras la colaboración “That that” con PSY.

En cuanto a su MV, este será lanzado a las 6.00 p. m. del miércoles 6 de julio, según el reloj en Corea del Sur. A continuación, los respectivos horarios de estreno por países.

Ver el MV de “Our island” de Suga en Perú, Colombia, Ecuador, México (CDMX) y Panamá: 11.00 p. m. del 30 de junio

Ver el MV de “Our island” de Suga en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 10.00 p. m. del 30 de junio

Ver el MV de “Our island” de Suga en Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba: 12.00 a. m. del 1 de julio

Ver el MV de “Our island” de Suga en Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 a. m. del 1 de julio

Ver el MV de “Our island” de Suga en España: 6.00 a. m. del 1 de julio.

BTS: Suga y su tierna reacción al conocer a una chica. Foto: BigHit Entertainment

¿Dónde ver el MV de Suga?

Como los contenidos promocionales previos del juego, el MV del OST estará disponible en el canal de YouTube BTS Island: In the SEOM.