Los integrantes de BTS se encuentran en Las Vegas para asistir a la ceremonia de los Grammys y llevar a cabo los conciertos “Permission to dance on stage”. Por su parte, Jungkook, quien fue diagnosticado con coronavirus tras su llegada a Estados Unidos, hace uso de cuenta en Instagram para conversar con ARMY y en una reciente historia se animó a hablar en español.

Jungkook de BTS habló en español

El 31 de marzo, el ‘golden maknae’ de BTS, Jeon Jungkook, volvió a habilitar la opción de comentarios en historias de Instagram como uno de sus pasatiempos favoritos para afrontar el aislamiento social que cumple desde que dio positivo a la COVID-19 el lunes 28.

Jungkook de BTS habilitó comentarios para ARMY. Foto: captura Instagram

“Estoy tan aburrido”, escribió Jungkook de BTS como una invitación a sus seguidores para que iniciaran una conversación o le hicieran preguntas sobre cualquier tema. Una fan de Argentina aprovechó la oportunidad y le dijo al idol k-pop si podía hablar en español. “Por favor, di una palabra en español. Hola desde Argentina”.

Saludo de Jungkook de BTS en español. Foto: captura Instagram

El cantante de Corea del Sur escribió “¡Hola!” para sorpresa de todos sus seguidores en Instagram y de toda Latinoamérica, por lo que rápidamente el nombre de Jungkook ocupó los primeros puestos en tendencias globales en Twitter.

Jungkook de BTS se convirtió en tendencia global tras su saludo en español. Foto: Trendlistz

ARMY de Latam compartió su emoción en redes

El fandom de BTS, conocido mundialmente como ARMY, se emocionó por el saludo de Jungkook en español, mientras que algunos fans de Latinoamérica esperan que esta sea una señal para ver a BTS en países como Argentina, Perú, México, entre otros.

Reacción de ARMY ante el saludo en español de Jungkook de BTS. Foto: captura Twitter

Si bien es cierto que BIGHIT, sello discográfico de BTS, aún no ha confirmado más países para presentar “Permission to dance on stage”, ARMY guarda la esperanza de ver a su artista favorito en Latinoamérica debido a la reciente función en los cines del concierto en países de todo el mundo.