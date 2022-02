El Super Bowl 2022 está muy cerca de darse y BTS, boyband estrella de Corea del Sur, será uno de sus protagonistas. ARMY se sorprendió al saber que su grupo favorito aparecerá en el Supertazón con la transmisión del CF que realizó con Samsung. Como se sabe, los tráilers y publicidad programados para este evento son emitidos durante la tanda comercial.

¿Cuándo es el Super Bowl 2022?

La fecha elegida para el Super Bowl número 56 del juego favorito de los estadounidenses, fútbol americano, es el 13 de febrero del 2022. Este tiene como lugar programado el SoFi Stadium en Inglewood, California, Los Ángeles. Aquí se realizó el concierto de BTS Permission to dance on stage.

El Super Bowl 2022 se desarrollará este domingo 13 de febrero. Foto: AFP

¿A qué hora iniciará la final de la Super Bowl 2022?

El partido del Super Bowl 2022 empezará a las 3.30 p. m., en horario de Los Ángeles . Las horas cambian según el país en el que te encuentres.

El SoFi Stadium albergará el evento deportivo más esperado en lo que va del 2022. Foto: captura de YouTube

Horarios para ver a BTS en el Super Bowl 2022

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Perú: 6.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, México: 5.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Chile: 8.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Colombia: 6.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Argentina: 8.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Brasil: 8.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Venezuela: 7.30 p. m.

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, España: 12.30 a. m. del lunes 14 de febrero

Hora para ver a BTS en el Super Bowl, Corea del Sur: 8.30 a. m. del lunes 14 de febrero.

La edición 56 del Supertazón tendrá como escenario el SoFi Stadium. Foto: @RamsNFL

Canales para ver a BTS en el Super Bowl

Fans podrán seguir el Super Bowl LVI 2022 por ESPN 2 en Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Este canal se encuentra disponible para Movistar, Claro y DirecTV, en su formato estándar y HD.

ESPN 2 en Movistar Estándar SD (506) y HD (741)

ESPN 2 en Claro SD (511) y en HD (1510)

ESPN 2 en DirecTV SD (622) y en HD (1622).

¿Dónde ver streaming online la presentación de BTS en el Super Bowl?

La presentación de BTS en el Super Bowl del 2022 se transmitirá de manera online a través de la plataforma streaming Star Plus . Para acceder a este contenido, es necesario contar con una subscripción previa.

Star + es parte de Disney. Foto: Star Channel

¿Se puede ver gratis el Super Bowl en Star Plus?

Como se recuerda, Star Plus ofreció prueba gratis de su plataforma streaming en sus primeros meses de lanzamiento de marca. Lamentablemente, en la actualidad, el usuario que no tenga cuenta en este servicio no podrá ver el Super Bowl, a menos que adquiera uno de los paquetes disponibles en su página principal. Link: www.starplus.com/es-pe [copiar y pegar la URL].

SoFi Stadium de Los Ángeles tiene una capacidad de 70.000 personas. Foto: NFL

¿Qué presentará BTS en el Super Bowl?

La compañía HYBE todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre el contenido de BTS en colaboración con Samsung que será presentado en la final de Cincinnati Bengals, de Ohio, vs. Los Angeles Rams . En redes sociales, los ARMY se han pronunciado al respecto y la gran mayoría cree que será el comercial que fue estrenado en el evento Galaxy Unpacked. Así también lo han difundido los medios.

Como se recuerda, BTS hizo un llamado de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente . Por ejemplo, que se puede hacer un gran cambio con acciones pequeñas como “la reutilización de dispositivos viejos”, entre otros.

BTS en la campaña publicitaria de Samsung que saldrá durante el Superbowl. Foto: Samsung

¿Será el mismo CF de BTS con Samsung?

El 9 de febrero del 2022, BTS realizó una colaboración con la marca de celulares del Corea del Sur Samsung. En el comercial se observa al grupo promocionando la nueva propuesta del gigante de la tecnología, dispositivos ecológicos.

Y, como detallamos líneas arriba, todavía no se ha dado a conocer por parte de Hybe qué contenido estará presente en el Super Bowl 2022 hasta las 11.34 a. m. del 12 de enero de 2022.

La nueva campaña promocional de BTS con Samsung. Foto: captura YouTube

¿Quiénes jugarán en el Super Bowl 2022?

En la final del Super Bowl LVI 2022 jugará el equipo Cincinnati Bengals, de Ohio; y Los Angeles Rams, de California . Este último ha sido ganador en una oportunidad, en el juego del 2000.

Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams se enfrentarán en la edición 56 del Super Bowl. Foto: Twitter

Suga y el Super Bowl

El comercial de BTS en el Super Bowl 2022 será un significativo paso para el sueño de Suga. Anteriormente, el idol expresó sus deseos de presentarse en la final de la NFL junto a sus compañeros de agrupación.