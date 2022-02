El primer avance para Doctor Strange: in the multiverse of madness fue presentado como una de las dos escenas post créditos de Spiderman: no way home. Ahora, para alegría de los fans, Marvel ha decido publicar un segundo tráiler de manera oficial, en el marco del Super Bowl 2022. El clip presenta nuevos villanos, impactantes aliados y explosivos problemas para el multiverso del UCM.

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

In the multiverse of madness estará ambientada después de los eventos de Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision. En este caso, la narrativa nos aproximará a Doctor Strange en una investigación de la Gema del Tiempo y en su búsqueda de expandir sus conocimientos acerca del multiverso.

Pero, todo cambio con la llegada de Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), quien no necesariamente será una ayuda para el héroe protagonista. Esto desencadenará un mal y un viaje multiversal. En esta misión, se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez (interpretada por Xochitl Gómez).

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Según se ha confrimado con material oficial publicado por Marvel Studios, Doctor Strange 2 tendrá su esperado estreno el próximo 6 de mayo en cines.