Park So Dam da positivo a COVID-19: actriz de Parásitos estuvo en cuarentena

La recordada Park So Dam de la película Parásitos volvió a las pantallas con Special cargo, producción que se estrenó el pasado 12 de enero del 2022. Sin embargo, su salud se ha visto afectada desde diciembre del 2021 hasta ahora. Ante ello, las y los fans mandan mensajes de apoyo.

La agencia de la actriz Park So Dam, Artist Company, informó que dio positivo a la COVID-19 el 6 de febrero del 2022. De acuerdo con la página de noticias All kpop, la empresa expresó: “Park So Dam fue diagnosticada con COVID-19 mientras se sometía a pruebas periódicas de PCR para su tratamiento en el hospital.” Actualmente, está siendo liberada de la cuarentena.

Después del comunicado de Artist Company, las y los seguidores de Park So Dam le enviaron todo su apoyo en redes sociales, como Twitter.

On the 7th, official from Artist Company said, "#ParkSodam was diagnosed with C19 through a PCR test while she was visiting the hospital regularly for the treatment of thyroid papillary cancer. Currently, she has been cured and is released from quarantine."



THANK GOD 😭#박소담