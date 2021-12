El 2021 se termina y con ello presentamos los mejores dramas de Netflix de este año. El juego del calamar, Vincenzo y Hometown cha cha cha son unas de las producciones surcoreanas que más llamaron la atención de los seguidores en la plataforma streaming. ¿Qué otros k-dramas aparecen en la selecta lista? Estos son los dramas más populares de Netflix en el 2021.

Los mejores dramas de Netflix del 2021

10. Move to heaven

El k-drama Move to heaven (”Mudanzas al cielo” en su título al español) cuenta la conmovedora historia de un joven con síndrome de Asperger que se queda bajo la tutela de su tío, tras el fallecimiento de su padre. Ambos deberán encargarse del negocio familiar, el cual consiste en ordenar las posesiones de personas fallecidas, y en el proceso conocerán historias emotivas de sus clientes.

9. Facultad de derecho

El k-drama protagonizado por Kim Bum, Kim Myung Min y Ryu Hye Young muestra a un profesor y sus alumnos de una prestigiosa universidad, quienes deberán resolver un crimen suscitado en la misma facultad. Con 16 episodios, Facultad de derecho llamó la atención de los seguidores de los k-dramas por la constante temática de misterio y asuntos de la ley.

8. Hospital playlist (temporada 2)

La continuación de la historia de los cinco mejores amigos que se conocieron en la universidad en el año 1999, se estrenó con gran éxito para alegría de sus seguidores. Los ahora médicos, quienes también conforman una banda llamada MiDo FaLaSol, buscarán resolver los problemas que trae consigo la etapa de la adultez.

7. Navillera

Protagonizada por Song Kang y Park In Hwan, Navillera abarca la relación de un joven de 23 años que tiene interés por el ballet y un adulto mayor de 70 años que opta por perseguir su sueño de aprender lo mismo. Ambos desarrollarán una relación de amistad, a través de la danza para enfrentar sus problemas.

6. Hellbound

Hellbound o Rumbo al infierno trata sobre un suceso sobrenatural en el planeta en el que las personas reciben la noticia de su muerte. Cuando las personas fallecen en esta sociedad distópica, sus almas son llevadas al infierno por seres monstruosos llamados ángeles.

5. My name

Protagonizada por Han So Hee, My name o Mi nombre muestra la historia de Yoon Ji Woo, una joven que decide unirse a una red criminal y consigue infiltrarse en la policía para descubrir la verdad tras el fallecimiento de su padre.

4. Love alarm 2

La segunda temporada de Love alarm continúa con la historia de Kim Jojo, Hyeyoung y Sun Oh, quienes deberán resolver su destino amoroso conforme avanzan los episodios. Esta serie se popularizó por el uso de una aplicación móvil en el que el usuario podrá encontrar a alguien con intereses románticos a 10 metros de distancia.

3. Hometown cha cha cha

El k-drama protagonizado por Shin Min Ah y Kim Seon Ho, El amor es como un chachachá, muestra la historia de Yoon Hye Jin, una dentista que se muda a un pueblo costero y conoce al jefe Hong, quien ayuda a los residentes en distintos empleos. Ambos formarán una relación, pese a sus diferencias, y deberán afrontar un trauma del pasado.

2. Vincenzo

Song Joong Ki interpreta a Vincenzo Cassano, un abogado que creció en Italia luego de haber sido adoptado cuando era niño. En dicho país, Vincenzo comenzó a trabajar para la mafia; sin embargo, debido a un suceso, retornó a Corea del Sur, en donde combatirá la corrupción del grupo Babel.

1. El juego del calamar

La serie El juego del calamar o Squid game ha sido considerado el mayor éxito de Netflix en toda su historia. El k-drama cuenta la historia de más de 400 participantes que deberán afrontar retos de supervivencia, basados en juegos infantiles coreanos, para obtener un gran suma de dinero.