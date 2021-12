Jungkook de BTS dejó de creer en Papá Noel por esta razón

Jungkook, integrante de BTS, contó una divertida anécdota que le sucedió en Navidad, cuando era niño, y cómo luego de ello dejó de creer en Papá Noel. El extracto donde narró lo sucedido es del video de la colección navideña de Bangtan que fue publicado en su canal oficial de YouTube.

Actualmente, los miembros de BTS se encuentran de vacaciones, BIGHIT MUSIC informó que esta será la primera Navidad que pasen los miembros con sus familias desde su debut en el 2013, por lo que estas fechas son muy especiales para los idols.

¿Por qué Jungkook dejó de creer en Papá Noel?

Según contó el mismo ‘Golden maknae’, cuando era pequeño vio a su padre disfrazado de Santa, y a pesar que llevaba una máscara y barba, él pudo descifrar que se trataba de su progenitor dejándole el regalo y no el emblemático personaje de Navidad.

“Cuando era pequeño, mi papá vino con una máscara de Papá Noel que tenía barba. Estaba recostado, pero no podía dormir y noté así la barba. Recuerdo ese momento, abrí los ojos y era papá, por eso desde entonces ya no creí en Papá Noel ”, cuenta el idol.

Suga de BTS cuenta por qué no cree en Papá Noel

Esta no es la primera vez que Jungkook cuenta esta historia, durante el FESTA 2019, celebración por el aniversario del debut de BTS, el maknae también recordó ese momento, luego que Suga revelara que no cree en Santa debido a que descubrió a su padre dejando su regalo sobre su cama.

“ Nuestras miradas se cruzaron, ahí supe que no existía Papá Noel ”, dijo Yoongi.

BTS: Suga cuenta por qué no cree en Papá Noel.

Jin de BTS nunca creyó en Santa Claus

En el FESTA 2019, Jin dijo que en su familia nadie cree en Papá Noel. “ Mi papá me dijo que Santa Claus no existe desde pequeño (imita a su padre). “¡Yo soy el que te compra los regalos!”. Desde que tengo uso de razón me lo dijeron, me decían que ellos me compraban los regalos”, contó.

BTS: Jin revela que en su familia no creen en Santa Claus.

Por ello, el intérprete de “Moon” señaló que sus padres siempre le decían que se porte bien con ellos para recibir regalos. “Cuando le pedía algo, me decía que fuera buen chico y que masajeara sus hombros”, afirmó, desatando la risa de los otros miembros.

