Win Metawin de F4 Thailand: conoce al actor que dará vida a Kavin en el remake de Boys over flowers

A tan solo días del estreno de F4 Thailand, el remake de Boys over flowers, los seguidores de Win, Bright, Nani, Tu y Dew, comparten sus expectativas en las redes sociales. En esta ocasión, presentamos el perfil de Win Metawin, quien interpretará a Kavin (So Yi Jeong en la versión coreana, actuado por Kim Bum) en F4 Thailand.

¿Quién es Win Metawin?

Win Metawin es un reconocido actor, modelo y presentador tailandés que nació el 21 de febrero de 1998 y actualmente tiene 22 años. Ganó gran popularidad tras interpretar a Tine en la serie BL 2gether y Still together, junto a Bright.

Win Metawin es un actor y cantante tailandés de 22 años. Foto: GMMTV

Nombre verdadero de Win Metawin

Aunque sus fans lo conocen como Win Metawin, su nombre real es Metawin Opas-iamkajorn . La elección de su nombre artístico se debe a que Win y su madre leyeron una revista y al observar el nombre quedaron fascinados.

Win Metawin es uno de los actores más populares en Tailandia. Foto: Instagram

Win Metawin: Instagram

El artista tailandés se encuentra en Instagram en donde publica sus más recientes proyectos, pasatiempos y actividades promocionales. Actualmente, Win supera los 7 millones de seguidores en la red social.

Perfil en Instagram de Win Metawin. Foto: captura/Instagram

Dramas de Win Metawin

2gether The series

Still 2gether

2gether The movie

F4 Thailand

Devil sister

Good old days

Win Metawin y Bright Vachirawit

Los protagonistas de 2gether The series, Win y Bright, son considerados mejores amigos desde que interpretaron a Tine y Sarawat en el BL tailandés. Con la llegada de Still 2gether y 2gether The movie, ambos actores siguen sumando proyectos juntos, esta vez con F4 Thailand y Good old days.

La serie 2gether fue estrenada en febrero del 2020. Actualmente, tiene un especial de 5 capítulos y una película. Foto: GMMTV

Fecha de estreno de F4 Thailand

El tan ansiado remake tailandés de Boys over flowers, F4 Thailand, se estrenará el 18 de diciembre del 2021 y será emitido todos los sábados a las 8.30 p. m. en horario de Tailandia, a través del canal GMM25.

Banner oficial de F4 Thailand presentado en el GMMTV 2021. Foto: GMMTV

Personaje de Win Metawin en F4 Thailand

Win Metawin será Kavin (So Yi Jeong, interpretado por Kim Bum en la versión coreana), un joven playboy de personalidad única que será emparejado con Kaning, personaje realizado por la actriz Prim Chanikarn.