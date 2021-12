BTS con James Corden: ¿cuándo y dónde ver el crosswalk concert de Bangtan?

BTS estuvo en Estados Unidos para promocionar su regreso a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles y también para asistir al Jingle Ball Tour 2021, organizado por iHeartRadio. Para sorpresa de ARMY, el septeto coreano se presentó en The late late show with James Corden y grabó para crosswalk concert; sin embargo, este no fue emitido. Conoce aquí cuándo y dónde ver uno de los segmentos más populares del programa de entrevistas.

PUEDES VER: Jimin comparado con Lisa y Legolas tras nuevo look de cabello largo

Crosswalk concert de BTS

El 14 de diciembre, la cuenta oficial del programa The late late show with James Corden publicó un recordatorio sobre la emisión del crosswalk concert de BTS en el show. Este segmento consta de una presentación en vivo de un artista invitado en las calles de Los Ángeles.

Publicación de The late late show with James Corden sobre crosswalk concert de BTS. Foto: captura/Twitter

Los ‘Reyes del K-pop’ fueron vistos por afortunados fans en Los Ángeles y se reportó que habían grabado el segmento de crosswalk concert el 23 de noviembre. Sin embargo, esta aparición en las calles de Los Ángeles nunca fue transmitida en el programa.

BTS filmando para el programa de James Corden. Foto: vía BTSUpdates_

¿Cuándo es el crosswalk concert de BTS?

La participación de BTS en el crosswalk concert de The late late show with James Corden se emitirá el 16 de diciembre para alegría de ARMY. Con presentaciones de “Butter” y “Dynamite”, el septeto coreano se adueñó de las calles de Los Ángeles.

The late late show: crosswalk concert de BTS ya tiene fecha. Foto: composición LR / Imágenes CBS / Twitter @BTS__CL

Horarios por países para ver a BTS

BTS en crosswalk concert en México, Costa Rica, Guatemala: 11.37 p. m. (16 de diciembre)

BTS en crosswalk concert en Perú, Ecuador y Colombia : 12.37 a. m. (17 de diciembre)

BTS en crosswalk concert en Estados Unidos: 12.37 a. m. (17 de diciembre)

BTS en crosswalk concert en Bolivia y Venezuela : 1.37 a. m. (17de diciembre)

BTS en crosswalk concert en Chile, Argentina y Brasil : 2.37 a. m. (17 de diciembre)

BTS en crosswalk concert en España: 6.37 a. m. (17 de diciembre)

BTS en crosswalk concert en Corea del Sur y Japón: 5.37 p. m. (17 de diciembre)

Dónde ver el crosswalk concert de BTS

El programa The late late show with James Corden emitirá el segmento de crosswalk concert de BTS a través del canal CBS en horario nocturno. Además, su canal oficial en YouTube comparte vídeos de los segmentos más populares del show.

BTS se presentó en el programa The late late show with James Corden. Foto: Instagram / BTS official

Mira aquí el carpool karaoke de BTS en The late late show with James Corden.

BTS en The late late show with James Corden

El 23 de noviembre, BTS asistió al programa The late late show with James Corden y brindó una entrevista al conductor británico. Destacó la mención de la controversia entre ARMY y el presentador, pues este había realizado un comentario sobre los seguidores de Bangtan relacionado a su discurso en la ONU. James Corden se disculpó con el grupo K-pop y compartió un abrazo con Jimin.