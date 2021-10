Squid Game: Wi Ha Joon habló de Bad and crazy, su nuevo drama, con La República

No hay duda de que Squid game es la serie que ha marcado la carrera de Wi Ha Joon a sus casi siete años de vida artística. Sin embargo, el actor que encarnó al policía del Juego del calamar no se detiene, y dentro de dos meses estrenará un nuevo K-drama. ¿Cómo será su personaje en Bad and crazy? Esto fue lo que reveló en una entrevista mesa-redonda con La República .

Sinopsis de Bad and crazy

Según la sinopsis que comparte OSEN vía AsianWiki: Soo Yeol (Lee Dong Wook) es un inspector policial competente pero siempre ha vivido como alguien materialista, dispuesto a todo para conseguir el éxito. Su vida dará un giro cuando aparece K (Wi Ha Joon), quien tiene un fuerte sentido de justicia y sueña con ser un héroe levantando sus puños contra los abusos.

Todo lo que sabemos de Bad and crazy, drama que une a Lee Dong Wook y Wi Ha Joon. Foto: composición/Netflix/MarieClaire

Wi Ha Joon: “Este rol es muy cómico”

En una entrevista para este diario, el actor de Squid Game adelantó que su personaje en Bad and crazy será bastante diferente a los que presentó en lo que va del 2021.

Tanto en las películas Midnight, Shark the begining y en la serie El juego del calamar, la interpretación de Wi Ha Joon viró hacia la acción y al thriller. Ahora se desafía con la comedia en su siguiente trabajo.

“Actualmente estoy trabajando en un nuevo K-drama. Este personaje les mostrará nuevos aspectos de mí; el rol es muy cómico, muy adorable... Incluso diría que es un poco 4D (excéntrico en sus reacciones), uno no sabe qué está pasando en su cabeza. Es un personaje muy juguetón. Espero que vean ese lado distinto de mí cuando se estrene”, declaró en una videollamada con La República.

El 11 de octubre, iQIYI reveló las primeras fotos oficiales de Bad and crazy, un adelanto de cómo lucen Lee Dong Wook y Wi Ha Joon en su caracterización para el drama.

Lee Dong Wook y Wi Ha Joon formarán una dupla dinámica en Bad and crazy. Foto: iQIYI

Lee Dong Wook en Bad and crazy. Foto: iQIYI

¿Cuándo se estrena Bad and crazy?

La fecha de estreno de Bad and crazy está programada para diciembre. La serie se transmitirá en Corea del sur por tvN; pero los fans internacionales podrán verlo por la plataforma de streaming IQIYI con subtítulos en inglés y español.

