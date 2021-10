BTS suma su daesang 57 tras TMA 2021: relación de premios del grupo al detalle

BTS no solo brilló como el acto musical principal y artista más premiado de TMA 2021. La noche del sábado 2 de septiembre (KST), el aclamado septeto extendió su récord al artista con más daesangs en toda la historia del K-pop al llevarse, por cuarta vez consecutiva, el gran premio de The Fact Music Awards. Oficialmente, ahora el grupo suma un total de 57 grand prices recopilados a lo largo de sus siete años de trayectoria.

Ante ello, muchos ARMY novatos se preguntan de qué ceremonias provienen cada uno de los daesang de BTS. Si estas buscando esa información, has llegado al lugar correcto.

BTS TMA The Fact Music Awards 2021

El primer daesang de BTS

El camino de Bangtan para convertirse en el acto K-pop arrasador de estos premios inició de la mano de su disco recopilatorio The most beautiful moment in life: young forever, gracias al cual pudieron recoger, entre lágrimas, el galardón al álbum del año de los Melon Music Awards (MMA) 2016.

Más tarde, en esa misma temporada, alzaron el grand prize al artista del año de los Mnet Asian Music Awards (MAMA). El citado galardón, dicho sea de paso, marcaría el comienzo de su reinado absoluto no solo en la categoría, sino en el evento en general.

BTS y su récord en 2019

En 2017, los Bangtan Boys sumaron otros tres distintivos mayores y en 2018 el total que recogió fue de 13.

La mencionada cifra, aunque impresionante, no sería el máximo récord de estos premios que recogerían como grupo Jungkook, V, Suga, J-Hope, RM, Jin y Jimin en solo un año, pues en 2019 rayaron con lo inimaginable al llevarse a casa 19 de estos.

Grand prize de BTS en 2020 y 2021

Los intérpretes del hit global “Dynamite” mantuvieron su estatus al acto barredor de daesangs en 2020 con un total de 15 victorias. De igual manera, este 2021 prometen seguir enorgulleciendo a sus fans ya que son cinco las preseas mayores que van sumando, aún cuando la ocupada temporada de premiaciones de fin de año no inicia oficialmente.

Todos los daesang de BTS

Después de brindar un contexto, reproducimos el listado de daesang totales de BTS, compilado por ARMY.

BTS, daesang

BTS, daesang