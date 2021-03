SHINee gana su primer premio con “Don’t call me” en Show Champion

El esfuerzo de SHINee y Shawol fue recompensado. Onew, Key, Minho y Taemin ganaron su primer premio con “Don’t call me” en Show Champion, programa musical. El cuarteto compitió contra Kang Daniel, Chungha, Sunmi y ONF.

Aunque no se encontraban presentes en la edición del programa, los MC felicitaron este primer trofeo que recibe el grupo K-pop luego de haber permanecido en hiatus por casi tres años.

Los Shawol de todo el mundo continúan logrando que SHINee haga historia e incentivaron a votar por el grupo desde que hicieron su comeback.

Según el último reporte, antes de que inicie el programa Show Champion, la canción “Don’t call me” acumulaba más de 931.000 votos.

[VOTACIONES📢] 030321 #SHAWOL En este momentos vamos primeros en la votación para Music Core, pero la brecha es muy chica, por favor sigan votando‼️



RT PARA QUE MÁS SHAWOLS VOTEN!!

🖇️:https://t.co/O3Ol0tiL9z



#Dont_Call_Me#SHINeeisBack @shinee #SHINee #2021SHINee_is_Back pic.twitter.com/cHqfCrD5rX — SHINee Latam (@latamshinee) March 3, 2021

SHINee volverá a medirse con otros grupos K-pop por el liderato musical en los próximos días (del 4 al 7 de marzo) en programas como M Coundown!, Music Bank, Music Core e Inkigayo.

Cabe destacar que el grupo de SM Entertainment debutó en el puesto número 8 del TOP 10 de Álbum debut global de Spotify (periodo 26 al 28 de febrero).

[Info] 210301 #Dont_Call_Me de @SHINee debutó en el puesto Nº8 del Top 10 de Debuts Álbumes Globales de Spotify, periodo del 26 al 28 de febrero



Cr.: spotifycharts

Subido por SHINee Argentina#SpotifyCharts #SHINee pic.twitter.com/hjGi0fiiAf — SHINee Argentina 🇦🇷 (@SHINeeArg) March 2, 2021

El pasado 2 de marzo, SHINee presentó “Don’t call me” en el programa japonés Sukkiri-We News.

El mismo día, Key y Taemin participaron en una divertida entrevista para Kim Shinyoung, quien tiene un programa radial en la cadena MBC.

Key y Taemin junto a Kim Shinyoung en su programa de radio. Foto: MBC

Entre las próximas actividades que tiene programado SHINee se encuentra “I can see your voice”, programa donde asistirán como invitados Onew, Key, Minho y Taemin de la cadena Mnet.

La emisión será el viernes 5 de marzo a las 7.20 p. m. (KST). Para los Shawol peruanos el horario de transmisión será a las 5.20 a. m. del mismo día.

Este es el adelanto.