Luego de anunciar por todo lo alto un nuevo spin-off, el drama con mayor sintonía los miércoles y jueves, Tale of the nine tailed, no estrenará los episodios 13 y 14 en las fechas programadas para el 18 y 19 de noviembre, según informaron fuentes oficiales de tvN.

Encontrándose cerca al final, la producción del K-drama anunció este 13 de noviembre que se tomarán una semana de descanso y no transmitirán dos capítulos programados para la tercera semana de noviembre; en línea con ello, explicaron sus razones.

Un representante de tvN detalló a los medios que se optó por suspender la emisión de los episodios 13 y 14 para mejorar la integridad del final del drama protagonizado por Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah.

Por ello, las nuevas fechas para el estreno de los capítulos serán los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

Captura del episodio 12 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

El final del capítulo 12 de Tale of the nine tailed quedó en suspenso, debido a que el ser dentro de Jo Bo Ah había despertado, luego de 600 años, con sed de venganza contra Lee Dong Wook.

La situación del Gumiho se complicó después de que el Imoogi lograra manipular la mente de Kim Bum colocándolo en contra de su hermano, al punto de querer destruirlo.

Captura del episodio 12 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Ahora Lee Dong Wook solo cuenta con la ayuda de su abuelo y su amigo Hwang Hee para poder derrotar a su enemigo.

Este retraso en la emisión de dos capítulos de Tale of the nine tailed también significa que el estreno de True beauty ya no será el 2 de diciembre, sino el 9 de diciembre a las 9.30 p. m.

