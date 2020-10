El susto de Kim Bum al grabar pelea con Lee Dong Wook en Tale of the nine tailed [VIDEO]

Tale of the nine tailed fue uno de los tres dramas estrenados el último 7 de octubre. Esperado por muchos al ser el regreso de Kim Bum a la televisión después de cuatro años, el proyecto de tvN estuvo a la altura de las expectativas con dos episodios cautivadores.

Lee Dong Wook, protagonista de la historia en la piel del gumiho Lee Yeon, introdujo a su personaje como una criatura que sacrificó su lugar como ‘dios de una montaña’ por amor a una humana. Ahora, viviendo por siglos como un “servidor público” que resguarda el equilibrio entre los seres mitológicos y los hombres, espera volver a encontrarse con la reencarnación de su amada.

Lee Dong Wook en Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Kim Bum entra en escena como el antagonista Lee Rang, un gumiho astuto que disfruta usar sus poderes para jugar con los deseos de las personas. Por el peligro que genera, su medio hermano Lee Yeon está atento para atraparlo.

En el primer episodio de Tale of gumiho, ambos lucharon ante los ojos asombrados de Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), una productora que persigue misterios sin resolver.

El canal tvN reveló cómo se preparó esta escena que requirió mucha energía entre los dos famosos actores. Claramente hubo momentos graciosos, mientras coordinaban sus movimientos.

Kim Bum tuvo una reacción automática cuando su compañero saltó con toda su fuerza cerca del sofá donde él se encontraba sentado.

“¡Me asusté!”, exclamó luego de haberse levantado rápidamente para protegerse del ímpetu de Lee Dong Wook.

La interacción entre estos dos actores dará que hablar a lo largo del K-drama, el cual estrena episodios nuevos cada miércoles y jueves por tvN y VIKI.

