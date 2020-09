BLACKPINK: Jennie es tendencia mundial tras revelarse su foto teaser para The Album

Jennie de BLACKPINK se ubica dentro del top 10 de las principales tendencias mundiales en Twitter luego de que se revelara su primera foto teaser para The Album.

El primer álbum de estudio de la famosa girlband del K-pop será lanzado el próximo 2 de octubre. Como antesala a la esperada publicación, en los últimos días se han revelando algunas imágenes conceptuales.

Una de estas, con fecha del 20 de setiembre, retrató a las cuatro idols dándole la espalda al lente de la cámara. Más de 2 millones de personas reaccionaron positivamente en Instagram a la foto. De igual manera fue bien recibida en Twitter.

The Album será el primer álbum de estudio de BLACKPINK. Foto: @blackpinkofficial

Al día siguiente, se lanzó el primer poster oficial individual de las miembros. La protagonista fue Jisoo, quien con un reconocido ‘visual’ encantó a los blinks y se volvió tendencia en las redes sociales. Lo mismo sucedió con su segunda foto.

El 23 de setiembre a los 8 a. m. KST (7 p. m. del 22 de setiembre en Perú) fue revelado el concepto de Jennie a través de su primer poster para The Album. Rápidamente, el nombre de la rapera escaló posiciones en las tendencias mundiales de Twitter, ubicándose en el puesto 7 del Top 10 una hora después de la publicación.

Jennie de BLACKPINK en las tendencias mundiales. Foto: Captura Twitter

En la referida red social, el post de la cuenta de BLACKPINK con la imagen de Jennie supera los 160.000 ‘me gusta’ y los 74 mil retuits. En Instagram, se acerca al millón de ‘me encanta’ y a los 30.000 comentarios.

Poster de Jennie en post del Twitter de BLACKPINK. Imagen: Captura @BLACKPINK

Poster de Jennie en post del Instagram de BLACKPINK. Imagen: Captura @blackpinkofficial

Gradualmente serán revelados más detalles de The Album, producción que se anticipa como uno de los más grandes éxitos del 2020 en consecuencia al desempeño de las idols en el ámbito musical y a los logros de los prelanzamientos “How you like that” y “Ice cream” (con Selena Gomez).

