It’s okay to not be okay: así grabaron la apasionada escena del dorama

Pese a que It’s okay to not be okay ya emitió su capitulo final, el drama de tvN y Netflix todavía sigue dando de qué hablar, sobre todo por cómo grabaron las últimas escenas.

Uno de los momentos más comentados del drama, fue cuando Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji comparten una íntima y apasionada muestra de amor.

Y es que la escena de los protagonistas del dorama It’s okay to not be okay no es muy común de realizar en esta industria.

Aunque la escena fue bien cuidada en la transmisión, existieron algunos momentos divertidos que vivieron los actores y fueron revelados en el video del detrás de cámaras.

Cuando Seo Ye Ji quería fuera de su vida a Kim Soo Hyun, este hace de todo para hacer entrar en razón a su amada.

Y la muestra de su amor fue uno de los métodos que usó Gang Tae.

Ambos se encontraban solos en la biblioteca de la casa y no dudaron en expresar los sentimientos que tienen uno por el otro.

En el detrás de cámaras se puede ver que previo al rodaje de la escena, Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji realizan varias veces, incluso con la supervisión del director.

Al ensayar, incluso el actor estuvo a punto de dejar caer a su protagonista al no medir su fuerza.

Asimismo, la intérprete de Moon Young practicó sola antes de empezar con la grabación e hizo reír a los presentes.

Aunque solo se reveló el detrás de cámaras de la biblioteca, algunos fans piden que se comparta cómo filmaron la escena en la habitación de la escritora del dorama (sin embargo, no podría ser posible ya que las productoras de Corea del Sur son un tanto conservadoras).

Aquí esta el video completo de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

