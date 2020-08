Song Hye Kyo y Hyun Bin en rumor de reconciliación tras foto viral de presunta cita

Una vez más en rumores de citas. El 31 de julio, Song Hye Kyo y Hyun Bin alborotaron las redes sociales y los medios asiáticos luego de que en el portal chino Weibo se difundió una presunta prueba de su reconciliación, situación que se especula desde hace meses.

Como se recuerda, los aclamados actores coreanos protagonizaron en 2008 el dorama The world that they live in y un año después oficializaron su romance.

Aunque profesaron su amor finalmente rompieron en 2011, según alegan sus agencias, debido a sus apretadas agendas y al estrés producto de la presión mediática.

Los famosos coreanos siguieron sus caminos por separado, cada uno creciendo en el ámbito profesional con dramas, películas, CF y más.

Con respecto a su vida personal, en actualizaciones concretas Song Hye Kyo se casó y divorció de Song Joong Ki y Hyun Bin tuvo un noviazgo de un año con la actriz Kang So Ra.

Posteriormente, el galán coreano fue vinculado con Son Ye Jin. Pese a que negaron rumores de citas, su rol como pareja en Crash landing on you avivó las especulaciones que persisten a la fecha.

En medio de esta situación, desde inicios del 2020 Hyun Bin también es relacionado con su expareja Son Hye Kyo.

De manera más reciente, las estrellas asiáticas fueron se ubicaron en las ‘búsquedas calientes’ de Weibo luego de que se difundiera una presunta foto de ellos.

La imagen en cuestión consistía en una capturada de Instagram que retrata de lejos a dos personas realizando una cita nocturna. La imposibilidad de identificarlas es un hecho; sin embargo, se afirmó que se trataba de Hyun Bin y Song Hye Kyo.

A raíz de esta publicación se retomaron rumores previamente difundidos que cuentan que fueron vistos en fechas cercanas paseando por Yangpyeong.

Según se dice, en el condado de la provincia Gyeonggi habrían adquirido una casa donde viven juntos desde hace meses.

En respuesta a esta avalancha de afirmaciones, ese mismo 31 la agencia de la actriz respondió: “Esta no es la primera vez que los medios de comunicación chinos publican cosas al azar y artículos sin fundamentos. Estos medios a menudo inventan cosas. Song Hye Kyo actualmente está revisando ofertas de varios proyectos. Nada en particular ha pasado”.

Por su parte, el aclamado intérprete del capitán ‘Ri Jung Hyuk’: “Los rumores de citas que se han difundido en China son falsos”.

