Hwang Jung Eum: “Estoy agradecida de poder hacer comedias románticas a los 37 años”

El 6 de julio se realizó la conferencia de prensa del nuevo dorama romántico de KBS2, That Guy is The Guy, protagonizado por Hwang Jung Eum.

Después de Mystic Pop-up Bar (JTBC, 2020), esta sería la segunda producción que la actriz estrena en lo que va del año.

En este nuevo kdrama de KBS2, la llamada “reina de las comedias románticas”, Hwang Jung Eum, interpreta a Seo Hyun Joo, una adicta al trabajo que a pesar de rechazar la idea del matrimonio es pretendida por dos galanes.

Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min y Seo Ji Hoon protagonizan el dorama The Guy is That Guy (KBS2, 2020). Crédito: Instagram

En la conferencia de prensa, la actriz explicó qué la motivó a aceptar el protagónico de To All The Guys Who Loved Me (título alternativo), indicando que el tratamiento de la historia resultaba diferente a otros proyectos.

"Estoy agradecida de poder hacer comedias románticas a la edad de 37 años.

Elegí este drama porque pensé que podría mostrarles a todos un lado más maduro de mí mismo”.

En esa misma línea, el director Choi Yoon Seok aseguró que el público no podrá adivinar cómo terminará la historia.

Por otro lado, Yoon Hyun Min quien interpreta al ‘niño rico’, Hwang Ji Woo, explicó qué matices le brindó a su personaje.

“El personaje típico de chaebol es duro, pero trabajé duro para retratar a Hwang Ji Woo como un personaje suave y dulce. Aunque tiene una apariencia aguda, cuando habla es todo lo contrario”.

Hwang Jung Eum y Yoon Hyun Min en la conferencia de prensa de The Guy is That Guy (KBS2, 2020). Crédito: Instagram

Finalmente, el otro galán de Men are Men (título alternativo), Seo Ji Hoon, confesó su verdadera motivación para aceptar el papel.

“La razón principal por la que elegí el drama es porque el director creía en mí. También sentí que retratar el personaje de Park Do Kyum sería un desafío que no pude enfrentar en mis roles anteriores”.

“Me sentí atraído por Park Do Kyum, ya que podía mostrarles a todos un lado más travieso de mí mismo”.

Hwang Jung Eum y Seo Ji Hoon en la conferencia de prensa de The Guy is That Guy (KBS2, 2020). Crédito: Instagram

