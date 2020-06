Song Joong Ki se retira de la película ‘Season of you and me’

El 5 de junio, la agencia History D&C que representa a Song Joong Ki confirmó a los medios coreanos que el actor de doramas se retiraba del elenco de la película Season of you and me, producción biográfica de un cantautor con mucha popularidad en Corea del Sur.

El representante argumentó que aunque el actor había mostrado su interés en ser parte del reparto, los cambios en su agenda debido al COVID-19 hizo que sea imposible coincidir con las fechas que propone la producción del biopic.

“Song Joong Ki no aparecerá en Season of you and me. Debido esta situación inevitable, él está acomodando su horario para la segunda mitad del año. Nada se ha confirmado sobre futuros planes”, expresó.

Song Joong Ki había considerado participar en la película biográfica sobre el desaparecido cantante Yoo Jae Ha.

Agregaron que por el momento, el intérprete estará enfocado en las promociones de su película Space Sweepers que se estrenará este verano (julio-setiembre).

Song Joong Ki, protagonista de éxitos de televisión como Descendants of the sun, estuvo grabando la cinta Bogotá en Colombia hasta que el brote de COVID-19 interrumpió el rodaje. En consecuencia, todo el equipo regresó a Corea del Sur.

Space Sweepers: Song Joong Ki interpreta al piloto Tae Ho.

Los productores de la cinta anunciaron que se retomaría el trabajo todavía en 2021, pues la región latinoamericana continúa siendo afectada por la pandemia.

Esta modificación en el cronograma afectó el proyecto de Season of you and me, pues originalmente la ex pareja de Song Hye Kyo pensaba iniciar las grabaciones de dicha película al culminar Bogotá.

