Kim Bum regresa a los doramas al lado de Lee Dong Wook y Jo Bo Ah

Kim Bum estará nuevamente en la televisión. El recordado actor de Boys over flowers confirmó cuál será su primer dorama tras culminar el servicio militar el pasado marzo.

Se trata de la historia de fantasía The Tale of Gumiho, y compartirá escena con Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

El canal tvN describe a este proyecto como un “melodrama de fantasía urbana” que usará un elemento mítico llamado gumiho (zorro de nueve colas) que puede tomar apariencia humana.

Gumiho, criatura de la mitología

Lee Dong Wook será el protagonista con el rol de Yi Yeon, un gumiho que se estableció en una ciudad. Jo Boah será una productora o PD que no le teme a lo desconocido y está determinada a atraparlo.

Kim Bum encarnará a Yi Rang, medio hermano de Yi Yeon, que tiene fama como el gumiho más peligroso de todos.

Kim Bum grabará su regreso a la televisión junto a Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

Al parecer, Yi Rang alberga un profundo desprecio por la raza humana a pesar de vivir entre ellos. En ocasiones se aparece ante ellos ofreciendo concederles sus deseos, pero el precio que pagan sus víctimas es muy alto.

“Kim Bum tendrá una transformación impactante con su actuación. Como él posee la ternura y la fuerza en su personalidad, anticipen su interpretación de Yi Rang”, comentó la producción del dorama.

The tale of Gumiho es el retorno a la televisión del popular F4, desde el 2016 no se le había visto en un nuevo proyecto. El último drama que realizó antes de ingresar al servicio militar fue Mrs Cop 2 de SBS.