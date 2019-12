Los 10 mejores artistas y temas de K-Pop de 2019 según Spotify

La plataforma musical Spotify presentó el 5 de diciembre sus Top 10 de artistas K-pop más escuchados durante el 2019.

Dividido en tres categorías, la primera de ellas es Artistas K-pop más transmitidos, encabezando la lista BTS, quienes acaban de resultar ganadores máximos en los premios Mnet Asian Music Awards 2019, tras ellos se encuentra el grupo femenino BLACKPINK. Coincidentemente los fandoms de ambas agrupaciones estuvieron en tensión por los resultados de los premios People’s Choice Awards 2019.

BLACKPINK derrota a BTS en los People's Choice Awards 2019.

La segunda categoría es para las istas musicales con mayor número de reproducciones durante el año, en los que nuevamente destacan BTS y BLACKPINK con tres temas cada uno.

La última categoría destaca las colaboraciones realizados por idols K-pop con artistas occidentales, donde nuevamente destaca la agrupación de Big Hit Entertainment.

Finalmente, aunque varias agrupaciones e idols Kpop quedaron fuera del top, causa sorpresa que MONSTA X no aparezca en ninguna de las categorías, teniendo en cuenta que el grupo es uno de los grandes favoritos para llevarse el premio Spotify Awards 2020 a realizarse el próximo 5 de marzo en Ciudad de México.

MONSTA X no logró un lugar en el TOP 10 de K-pop 2019 de Spotify.

Artistas K-pop más transmitidos

1. BTS

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. EXO

5. Red Velvet

6. SEVENTEEN

7. Stray Kids

8. NCT 127

9. iKON

10. GOT7

BTS logró un All Kill Daesang en los Mnet Asian Music Awards 2019.

PUEDES VER: Los 10 actores de doramas más populares en 2019

Pistas de K-pop más transmitidas

1. Boy With Luv (feat. Halsey) - BTS, Halsey

2. Kill This Love - BLACKPINK

3. Kiss and Make Up - BLACKPINK, Dua Lipa

4. SOLO - JENNIE

5. DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK

6. FAKE LOVE - BTS

7. Way Back Home (feat. Conor Maynard) - Sam Feldt Edit - Conor Maynard, SHAUN, Sam Feldt

8. FANCY - TWICE

9. DNA - BTS

10. Make It Right - BTS

Colaboraciones K-pop más transmitidas

1. Boy With Luv (feat. Halsey) - BTS, Halsey

2. Kiss and Make Up - BLACKPINK, Dua Lipa

3. Way Back Home (feat. Conor Maynard) - Sam Feldt Edit - Conor Maynard, SHAUN, Sam Feldt

4. Waste It On Me (feat. BTS) - BTS, Steve Aoki

5. POP/STARS - (G)I-DLE, Jaira Burns, K/DA, League of Legends, Madison Beer

6. Dream Glow (BTS World Original Soundtrack) - Pt. 1 - BTS, Charli XCX

7. The Truth Untold - BTS, Steve Aoki

8. MIC Drop (Steve Aoki Remix) [Full Length Edition] - BTS, Steve Aoki

9. A Brand New Day (BTS World Original Soundtrack) [Pt. 2] - BTS, Zara Larsson

10. IDOL - BTS, Nicki Minaj