'The Life List' en Netflix: final explicado y cómo termina Alex en 'Mi lista de deseos'

'Mi lista de deseos' ('The Life List', en inglés) es una emotiva película de Netflix que sigue la historia de Alex Rose, interpretada por Sofia Carson. La trama se centra en el proceso de Alex para cumplir los deseos que su madre dejó escritos en su adolescencia, con el fin de heredar su fortuna y el legado familiar. Aunque inicialmente se muestra escéptica, Alex decide embarcarse en esta aventura para mantenerse cerca de su madre después de su muerte y redescubrir sueños que había dejado atrás. A lo largo del camino, enfrenta desafíos personales, encuentra el amor y desentraña secretos familiares, mientras lucha por completar su lista de deseos.

El filme, basado en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, mezcla drama y romance, explorando temas de autodescubrimiento, la importancia de los sueños y la conexión con la familia. La historia está llena de giros emocionales y el final tiene un mensaje poderoso sobre no conformarse y continuar buscando el amor verdadero, aun cuando las circunstancias parecen difíciles. A continuación, te explicamos cómo termina la película y qué sucede con Alex en el final de 'Mi lista de deseos'.

Final explicado de 'The Life List' en Netflix: ¿qué pasó con Alex?

Al final de 'The Life List', Alex se enfrenta a una serie de revelaciones personales que la ayudan a cerrar capítulos importantes de su vida. Después de perder a su madre, Alex se ve obligada a cumplir los deseos escritos en una lista de su adolescencia. Estos deseos incluyen enfrentar sus temores y tomar decisiones importantes que la impulsan a redescubrir su verdadero ser. Una de las revelaciones más impactantes en la película ocurre cuando Alex descubre que Samuel, el hombre con quien había vivido toda su vida, no es su padre biológico. A lo largo de la película, ella busca encontrar a su verdadero padre, Johnny (interpretado por Jordi Mollà), quien resultó ser un músico al que su madre había amado en el pasado. Sin embargo, en el último acto, Johnny no se presenta a la reunión que Alex había organizado para conocerlo. Esto deja a la protagonista decepcionada y buscando respuestas sobre su identidad.

A pesar de estas dificultades, Alex finalmente comienza a superar sus propios bloqueos emocionales. Su relación con Brad (interpretado por Kyle Allen) también experimenta altibajos. Aunque al principio de la película su amor por él no parece estar en su lista de deseos, hacia el final, ella se da cuenta de que debe arriesgarse y tomar nuevas oportunidades en la vida, algo que su madre siempre quiso para ella. La película termina con Alex reconciliándose con su pasado y con Brad.

¿De qué trata 'Mi lista de deseos' y cuánto dura?

'Mi lista de deseos' narra la historia de Alex Rose, quien, tras la muerte de su madre, se embarca en el proceso de cumplir los deseos de su madre que fueron escritos cuando ella era joven. Estos deseos incluyen una serie de retos que Alex debe cumplir para poder acceder a la herencia de su madre, lo que la lleva a cuestionarse su vida y a enfrentarse a miedos que había dejado atrás. A lo largo de la película, Alex experimenta un viaje de autodescubrimiento mientras trata de cumplir con los deseos de su madre, lo que la lleva a encontrar nuevos amores y resolver cuestiones familiares pendientes.

Con una duración de 2 horas y 5 minutos, de acuerdo con Netflix, 'Mi lista de deseos' se convierte en una película perfecta para los fanáticos de los dramas románticos con un toque de autodescubrimiento. La historia aborda temas profundos sobre la vida, la muerte y las segundas oportunidades, presentando una mezcla de emociones que mantiene al espectador interesado desde el principio hasta el final.

¿Cómo ver 'Mi lista de deseos' por Netflix?

'Mi lista de deseos' está disponible en Netflix desde el 28 de marzo de 2025. Para ver esta película, solo necesitas una suscripción activa a la plataforma. Puedes disfrutarla en diferentes dispositivos, como tu televisor inteligente, computadora, móvil o tableta. Si eres fanático de los dramas emocionales con toques románticos, esta película es una excelente opción para disfrutar en cualquier momento.