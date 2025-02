Después de que se evidenciara en el último episodio de la temporada 2024 que ‘Salvador’ tuvo un momento especial con ‘July’ en Navidad, cuando fue a preparar la cena para su familia, los fanáticos esperan que en esta nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ surja un romance entre ‘July’ y ‘Salvador’. Sin embargo, ¿qué pasará con ‘Cristóbal’?

En entrevista con el diario La República, Carlos Thornton se mostró muy emocionado por todo lo que traerá su personaje para esta nueva temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’, pues se cree que habrá un acercamiento especial entre ‘Salvador’ y ‘July’.

Carlos Thornton confiesa que ‘Salvador’ conquistaría a ‘July’

Este lunes 17 de febrero se estrena la temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’, por lo que Carlos Thornton brindó una entrevista con el diario La República para hablar sobre su personaje y el posible triángulo amoroso que se formará entre ‘Salvador’, ‘Cristóbal’ y ‘July’.

“Opino que llamarlo un triángulo amoroso es adelantarse un poquito; son amigos, o al menos es lo que aparece hasta ahora. Si está intensa la cosa y la promo estuvo bien chévere. La grabación fue genial, estuvimos hasta las dos de la mañana, pero fue increíblemente divertido”, explicó el joven actor al inicio.

Según lo que ha detallado Carlos Thornton, su personaje de ‘Salvador’ en esta temporada se acercará más a ‘July’ e incluso buscará conquistarla.

“Más conversaciones con ‘July’, con los Gonzales, más interacciones, más veces que ‘Salvador’ va a ir a la casa de los Gonzales y más roces con ‘Cristóbal’. ‘Salvador’ siento que es más empático. Ya van a ver. Y tiene los pies un poco más en la tierra. ‘Cristóbal’ no está trabajando”, agregó tajantemente.

Carlos Thornton sobre las grabaciones en China

Por otro lado, se sabe que parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ se ha ido a grabar a China, por lo que Carlos Thornton fue consultado sobre este tema.

“No he visto mucho de lo que hacen, pero las fotos que han subido son una maravilla, belleza. Más les vale que me traigan algo. Si ven esto antes de regresar, tráiganme algo”, mencionó a manera de broma. “¿A quién no le gustaría irse a China todo pagado?”, añadió riendo.

Carlos Thornton sobre la internacionalización de 'AFHS'. Foto: Miguel Vásquez / URPI-LR

¿Cuándo se estrena la temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’?

Cabe señalar que la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ se estrena este lunes 17 de febrero a través de la señal de América Televisión. En esta temporada 12 habrán muchas sorpresas y el retorno de personajes queridos.