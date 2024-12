Tras el emocionante desenlace de la temporada 11 de Al Fondo Hay Sitio, la serie de América TV planea un giro total para 2025, con un salto significativo en calidad. El cambio ya comenzó con el sorpresivo regreso de Miguel Ignacio de Las Casas (Sergio Galliani), quien será el nuevo accionista de la constructora ‘Maldini’. Ahora, Erick Elera ha dejado a los usuarios de redes sociales consternados al insinuar que las escenas entre Jimmy (Jorge Guerra) y Alessia (Karime Scander) podrían ser grabadas nada menos que desde el país de China.

Como recordamos, el pasado viernes 20 se emitió el último episodio del año de AFHS, en el que vimos cómo Joel (Erick Elera) llevó a su hermano Jimmy al megapuerto de Chancay para que pudiera embarcarse en un buque con destino a China, tras enterarse de que Alessia viajaría allí para comenzar una nueva vida. La integrante de los Montalbán tomó esta radical decisión al descubrir que Jimmy no dejaría a Lola. Sin embargo, al final, esto sí ocurrió.

¿Las escenas de Alessia y Jimmy en AFHS 2025 se grabarán en China?

Erick Elera desató la emoción de sus seguidores en redes sociales al dejar entrever que las escenas de la temporada 2025 de ‘AFHS’, donde Jimmy busca a Alessia, podría filmarse en China. "¿Iremos a Shanghái? No se pierdan los próximos capítulos. ¿Habla mano vas o no, Jorge Guerra? Espectacular el megapuerto de Chancay", escribió el actor en Instagram, lo que generó entusiasmo entre los fanáticos de ‘Jimlessia’.

La publicación de Elera iba acompañada de algunas fotografías del detrás de cámaras en el megapuerto de Chancay, donde el personaje de Joel muestra su apoyo a su hermano Jimmy, ayudándolo a reconquistar a Alessia después de terminar definitivamente con Lola.

Publicación realizada por Erick Elera. Foto: Instagram.

¿Por qué Sergio Galliani (Miguel Ignacio) decidió volver a AFHS?

El episodio final de Al Fondo Hay Sitio trajo de vuelta a Miguel Ignacio de las Casas (‘Nachito’), un personaje histórico de la serie y muy querido por los fans, quien regresa a la corporación Maldini, prometiendo grandes sorpresas para la próxima temporada. En medio de la expectativa, Sergio Galliani explicó las razones que lo motivaron a regresar después de varios años alejado de la serie.

“Extrañaba un poco el barrio y, la verdad, los que me han empujado a todo esto han sido el público. Ellos me han mantenido al tanto todos estos años de lo que pasaba en la serie. Todos me hablaban de los personajes”, le compartió en una entrevista con América Televisión. “De verdad, el público me ha escrito todos los días. En la calle me decían que extrañaban a ‘Nachito’. He perdido mi identidad, boté mi DNI... ya no soy Sergio Galliani, soy ‘Miguel Ignacio de las Casas’”, dijo con una pícara sonrisa el experimentado actor peruano