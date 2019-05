Aladdin: ¿Por qué el ‘remake’ hizo grandes cambios a Iago? Director lo explica

Ante el estreno de Aladdin, el remake de acción en vivo de Disney, los fanáticos aún se preguntan por qué el aspecto de Iago cambió tanto. Si bien, el loro sigue siendo la mano derecha de Jafar, como personaje es muy diferente al que todos conocen.

En la película de Ron Clements y John Musker, Iago era un fiel ayudante del visir del sultán. Pero el director Guy Ritchie no quiso hacer una versión humana de él en su salto a la acción real.

Guy Ritchie explicó en una entrevista con CinemaBlend que “es gracioso lo que pueden obtener en una producción animada… con la que no puedes salir de la misma manera en la acción en vivo”.

"Así que, aunque sigue habiendo alfombras mágicas y genios azules que salen de botellas, tiene que apoyarse en cierto sentido de la realidad. Es complicado si tienes un loro que tiene párrafos de diálogos. Resulta incómodo de algún modo en una producción de acción real".

En Aladdin, se está dando una nueva vida a los personajes para no intentar copiar directamente el original. Por ejemplo, la versión de Will Smith de Genie ha captado mucho la atención de los fanáticos, al igual que los animales de la película.

Abu ya no es tan humano, Iago no es tan hablador y Raja no es muy expresivo. No obstante, todos tienen la misma esencia de carácter que tenían en 1992.

Sinopsis de Aladdín (2019)

Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una metrópoli de calles estrechas y plagadas de gente, donde en lo más alto puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí vive la joven princesa Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que la posea.

Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney Aladdín (1992) está dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Sherlock Holmes: Juego de sombras), y el guión lo firma John August (Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate). El reparto protagonista del filme está formado por Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el villano Jafar, Nasim Pedrad (New Girl) como Dalia, Navid Negahban (12 valientes) como el sultán de Agrabah, Billy Magnussen (Maniac) como el Príncipe Anders y Will Smith (Bright) como el Genio.