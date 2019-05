Marvel: Nick Fury no iba a perder su ojo con el gato Flerken [VIDEO]

Una de las razones del innegable éxito de la película Capitana Marvel fueron sus personajes. Esta entrega nos dio la oportunidad de conocer más sobre el misterioso Nick Fury, quién colaboró con Carol Danvers para salvar al planeta tierra.

Durante la aventura situada en los 90's, el personaje de Samuel L. Jackson perdió su ojo a manos del gato flerken ;sin embargo, la historia original apuntada un enfoque diferente.

PUEDES VER:

Han pasado casi 3 meses desde el estreno de Capitana Marvel y más secretos son revelados. Con el inminente lanzamiento de la cinta en su formato DVD y Blu-Ray, el codirector Ryan Fleck reveló en una entrevista al portal Comicbook que el guión original de la cinta planteaba otra opción para la pérdida de Fury.

“Hubo muchas discusiones y [la versión de la película] no fue la primera opción que tuvimos. Probablemente me vas a preguntar cuáles eran algunas de las otras ideas y no sé si puedo decírtelo, no porque esté ocultando algo, sino porque teníamos tantas ideas absurdas. Hubo una fuerte candidata durante un tiempo, una pelea con los skrulls parecía la opción más obvia pero cuanto más lo pensábamos, parecía que era demasiado obvia”, relató.

“Ya que esta es tanto la historia de origen de Nick Fury como la de la Capitana Marvel, pensamos que sería una parte divertida de su historia que, al seguir adelante, él crease una nueva historia para sí mismo de la que realmente no hablaba, pero no le molestase que la gente quisiera elucubrar una forma potencialmente más seria sobre lo de perder el ojo”, finalizó el realizador.

En esa linea, la codirectora Anna Boden también se pronunció como Nick Fury se tomó el vergonzoso momento de cara a las futuras películas del MCU “Sí, no andaba por ahí alardeando de que básicamente un gato le había hecho un arañazo“, comentó en referencia al último diálogo que tiene el líder de S.H.I.E.L.D con el agente Coulson.

¿Qué es un Flerken en el MCU?

Los flerken son una raza alienígena al borde de la extinción de la que únicamente se conoce a un miembro con un centenar de crías. Tienen apariencia como la de los gatos terrestres y se comportan como tales, sin embargo parte de su masa corporal está oculta en una dimensión de bolsillo. Estos seres tenían muy mala fama a lo largo de la galaxia y eran cazados y exterminados, en particular por una raza de nombre todavía no revelado que compuesta por cuerpos colectivos viscosos.