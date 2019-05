Star Wars: The Rise of Skywalker presenta adelanto con nueva imagen de Kylo Ren

La revista Vanity Fair sorprendió a los fans de Star Wars al presentar en su portada un nuevo adelanto de lo que será "The Rise of Skywalker".

Si bien no se brinda mucha información sobre la película dirigida por J. J. Abrams, si se nos da algunos detalles que no podemos dejar pasar desapercibidos.

La portada no solo nos muestra la nueva imagen de los personajes, sino también los nombres de los nuevos integrantes del elenco que se une a la saga. En esta ocasión tenemos a Keri Russell y Richard E. Grant, Zorri Bliss y General Pryde, respectivamente.

#StarWars: The Rise of Skywalker features many new characters, including Keri Russell as Zorri Bliss and Richard E. Grant as Allegiant General Pryde. Get your first look right here. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/vtykcfUEjP — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019

En la nueva información que se nos presentó de Star Wars: The Rise of Skywalker, se nos indica que los miembros del ejército de Kylo Ren regresarán recargados a la película. Además, también se incluye adelantos sobre los nuevos planetas que podremos ver en la historia; ahora conoceremos a "Pasaana" y el nevado "Kijimi". El primero tiene a los alienígenas llamados "Aki-Aki" como habitantes.

Your first look at #StarWars: The Rise of Skywalker is here! Let Vanity Fair introduce you to the final chapter in the Skywalker saga. Photographs by Annie Leibovitz. Story by Lev Grossman. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/OyQKDN69eR — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019

Star Wars: The Rise of Skywalker será el capítulo final de la saga de Skywalker. J. J. Abrams regresa para continuar el trabajo de Rian Johnson hecho en Star Wars: The Last Jedi; película que resultó ser divisiva porque el cineasta decidió no tomar los hilos de la trama de The Force Awakens, incluso en lo que respecta al misterio de los padres de Rey.

Johnson ha dicho que está de acuerdo con que Abrams haga cosas similares con la historia de The Last Jedi.

Tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: Episodio IX es protagonizado por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams y Carrie Fisher.

La película llegará a todos los cines nacionales el 20 de diciembre del 2019.