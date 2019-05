Game of Thrones: Fans reclaman por final y Kit Harington los culpa por giro argumental

El polémico final de Game of Thrones dejó a más de un fan desconcertado, sobre todo por el destino que se le dio a cada uno de los personajes en pantalla.

Si eres de las personas que no gustó del cierre de Juego de Tronos, es probable que hayas visto el descontento que existe en las plataformas sociales. Si bien algunos sí están conformes con lo expuesto, un gran número de televidentes esperaron otro fin para sus personajes favoritos. Kit Harington compartió su sentir en una reciente entrevista.

A este punto ya sabemos qué opina Emilia Clarke sobre el giro que tuvo Daenerys Targaryen y cómo termina en la serie. Pero ¿qué opina el otro gran protagonista de Game of Thrones? Kit Harington fue director y claro, e indicó que los espectadores tienen parte de culpa de la trama final.

Entertainment Weekly compartió declaraciones de Harington previo a lo sucedido en Game of Thrones 8x06, el actor explicó cómo fue su reacción al enterarse de lo que pasaría con Daenerys Targaryen y Jon Snow: "Miré a Emilia y entonces me di cuenta:" No, no. Y Emilia asintió con la cabeza, tristemente: 'Sí'. Comencé a llorar de inmediato", indicó.

Sobre el hecho de que Daenerys acabara asesinada por Jon: "Es obvio que fans estén divididos. Si sigues su historia hasta el final, ella hace algunas cosas terribles. Esto se ha ido construyendo. Por lo tanto, tenemos que decirles a los fans: Ustedes también han ignorado el carácter de esta mujer. Sabían que algo estaba mal. También son culpables de todo esto", explicó.

Las palabras de Kit Harington nos traen al recuerdo las palabras que le dice Tyrion a Jon en el último capítulo: "Ella no es la Reina que merece Poniente"