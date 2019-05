Avengers Endgame: Directores sacaron escenas de Katherine Langford por "reacciones mixtas"

Cuando los fans se enteraron que la estrella de "13 Reasons Why", Katherine Langford, iba a tener un papel en "Avengers: Endgame", pusieron el grito en el cielo pues creían que sería innecesario su participación.

Desde entonces, empezaron a surgir varias teorías sobre cuál sería el papel que interpretaría Langford. Algunos fans creían que podría ser la hija de Hawkeye, Ant-Man o del mismo Tony Stark.

Recientemente, los directores de "Avengers: Endgame", Joe y Anthony Russo han salido a aclarar todas las dudas con respecto a esta película y una de las preguntas que le hicieron fue sobre el verdadero papel de Katherine Langford, pues si bien se supo que grabó algunas escenas, nunca salió en la película final.

La actriz de "13 Reasons Why" iba a interpretar a una versión adulta de Morgan Stark, la hija de Tony Stark e iba a aparecer en la parte final de la cinta, sin embargo no fue así porque, según los hermanos Russo, al público de prueba no le gustó.

¿A qué se debe que hayan sacado las escenas de Katherine Langford? Joe y Anthony Russo explicaron que esto se debe a que sus escenas tuvieron "reacciones mixtas", durante las proyecciones de prueba.

Los hermanos Russo revelaron que #KatherineLangford iba a interpretar una versión adulta de #MorganStark, hija de #IronMan, en #Endgame Finalmente fue excluida de la película debido a que sus escenas tuvieron "reacciones mixtas" durante las proyecciones de prueba 😬 pic.twitter.com/lxaMjPgZUP — Mundo Vengador (@IniciativaV) 6 de mayo de 2019

En los minutos finales podemos ver a Morgan Stark siendo la misma pequeña de cinco años, por lo que nos quedamos con ganas de ver la actuación de Katherine Langford. Los fans de "Avengers: Endgame" están más que conformes con esto.