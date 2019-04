Avengers Endgame [SPOILERS]: Chris Pratt reveló "video ilegal" desde el set de grabación

"Avengers: Endgame" se ha convertido en la película número 1 en todo el mundo, recaudando millones de dólares y rompiendo todos los récords habidos y por haber. Si es que aún no has visto el filme, te recomendamos no seguir leyendo pues habrán muchos spoilers.

Como recordaremos, "Avengers: Endgame" nos mostró diversos viajes en el tiempo, así como la última pelea considera el momento más épico de todas las películas de superhéroes. Es en esta escena donde se juntaron todos los héroes para derrotar a Thanos.

En esta oportunidad, el actor que da vida a Star-Lord, Chris Pratt, colgó un "video ilegal" en sus redes sociales, donde se difundieron en cuestión de minutos. ¿De qué se trata? Un detrás de cámara que, si es que aún no ves la película, contiene muchos spoilers pues muestra todos los héroes caídos en "Infinity War".

En el video de Chris Pratt se puede ver a Drax (David Batista), Nebula (Karen Gillan), Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), Gamora (Zoe Zaldana), Capitán América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Bucky (Sebastian Stan), Ant-Man (Paul Rudd), entre otros desde el set de grabación de "Avengers: Endgame".

Lo curioso del video es que se puede ver a Chris Evans sorprenderse de la grabación y le dice que se trata de un "video ilegal" pues había mucho spoiler al mostrar a todos los héroes con vida. En la escena se puede ver que estaban grabando entre los escombros de la base de los Vengadores.

El clip fue grabado por el mismo Chris Pratt por lo que no veremos esta filmación en el blu-ray de "Avengers: Endgame".