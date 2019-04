Game of Thrones: Maisie Williams sabe quién se sentará en el Trono de Hierro [SPOILERS]

La espera ha terminado. La última temporada de Game of Thrones se estrena eta noche, y miles de fanáticos en todo el mundo esperan saber quién se sentará en el Trono de Hierro. Habiendo tantas teorías en internet, lo más probable es que la respuesta la encontremos en el episodio final; sin embargo, quien no pudo aguantar a dar su opinión sobre el tema fue Maisie Williams, actriz que interpeta a Arya Stark en la exitosa serie de HBO.

Desde la premiere organizada por HBO, una gran cantidad del reparto de todas las temporadas se hicieron presentes, entre ellas, Maisie fue una de las pocas personas que habló algunos detalles para la revista Variety que podrían considerarse spoilers de la serie.

Consultada por quién se sentará en el 'Trono de Hierro', la estrella de Juego de Tronos aseguró que un miembro de la Casa Stark se hará con el anhelado poder en King’s Landing. "Sansa Stark. Creo que Sansa es el personaje más increíble y creo que ella ha aprendido mucho. "Y creo que el mundo sería un mejor lugar con Sansa Stark en el Trono de Hierro", compartió Williams sobre el personaje de su compañera Sophie Turner.

