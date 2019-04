Game of Thrones: El misterio detrás del origen de Tyrion Lanninsert [VIDEO]

La semana en que se realizará el estreno de Game of Thrones ya ha iniciado y ahora solo faltan días para conocer los secretos que serán revelados en esta último entrega de la serie de HBO. Personajes como Tyrion Lanninsert siguen siendo un misterio para quienes dudan del origen real de este personaje de GOT caracterizado por su pequeña altura.

Y es que en las últimas temporadas de Game of Thrones se dieron a entender supuestos que relacionarían a Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage, con un mítico animal de la serie. ¿Cuál es la verdad que oculta este miembro de la familia Lanninster?

Con la programación ya conocida del estreno de Game of Thrones resulta oportunio y desarrollar algunas teorías.

Para develar el misterio de Tyrion, hay que regresar a la sexta temporada de GOT que da cuenta de un encuentro del popular personaje con los dragones de Daenerys, interpretado por Emilia Clarke. En esta escena, Tyrion decidió desencadenar a estos animales quienes desde la desaparición de su madre se negaban a comer.

Frente a lo que podrían esperar los seguidores de la trama de Game of Thrones, los dragones Rhaegal y Viserion hicieron caso a las órdenes de Tyrion, quien mientras los liberaba, les advirtió "No coman a quien los ayuda". Sorprendidos por la curiosa escena, Tyrion se animó a revelar un pasaje de su niñez en el cual le pidió un dragón a su familia y estos le revelaron que no podía darle tal animal pues habían desaparecido del mundo.

Los dragones en esta escena de GOT se alejaron de los Lannister y se internaron en su guarida, nuevamente. Quienes no pudieron pasar desapercibida esta escena fueron los personajes presente como Varis, interpretado por Conleth Hill.

¿Por qué los dragones respetaban a Tyrion Lannister? Una teoría explica que en realidad este mítico personaje de Game of Thrones es en realidad un Targaryen, una familia reconocida por establecer buenas relaciones con los dragones a punto de montarlos.

En la trama, Tywin, interpretado por Charles Dance, negó en diversas ocasiones que Tyrion sea en realidad su hijo. Lo que comenzó como una negación por parte de este personaje culminó con un 'no puedo demostrar que no seas mío'.

Un seguidor que respaldó esta teoría fue Chris Peters, perteneciente a la web Quora. El acérrimo lector de los libros que inspiraron la serie señaló que Tyrion no es como el resto de la familia Lannister pues su cabello es pálido, lo que demostraría que es una combinación del oro de los Lanninster y plata de los Targaryen. Otra diferencia de Tyrion respecto a su Casa es el color de sus ojos.

Lo cierto es que este curioso personaje de Game of Thrones, menciona en la serie que tiene un especial amor por los dragones; sin embargo, más allá de eso no revela una cercanía superior.

Por su parte, el director y guionista de GOT, George R.R. Martin señaló cierta vez que Tyrion podría 'volar' un día; sin embargo, no dio mayor referencia. Las preguntas están abiertas para esta octava entrega que está próxima a estrenarse el 14 de abril.

GOT: Curiosidades y misterios de Tyrion Lannister