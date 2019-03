Game of Thrones: Actor reveló que su "escena final fue hermosa" y todos lloraron

Uno de los pocos personajes que pasó de ser odiado a amado en Game of Thrones es Nikolaj Coster-Waldau, o mejor conocido como Jaime Lannister. El actor reveló cómo se dará su final en la octava temporada de GOT. Te arrancará más de una lágrima.

En la pasada temporada de Game of Thrones, vimos a Jaime abandonar a Cersei y dejar la armadura clásica de su casa para cambiarla por algo más norteño. En la octava y última temporada, el guerrero estará del lado de Jon Snow y defenderá la vida de la invasión de los Caminantes Blancos.

"El núcleo de este personaje es que hace lo que hace en nombre del amor. El es un personaje complejo. Esa es la clave de Game of Thrones, los personajes nunca son solo en blanco y negro. A pesar de que su historia está ambientada en este mundo fantástico", expresó Nikolaj Coster-Waldau.

Al ser consultado sobre su último día de grabación en el set de Game of Thrones, Coster-Waldau expresó que tuvo "una gran última escena. Fue absolutamente hermoso. Fue la manera perfecta de terminar. Obviamente no puedo decirte cuál fue la escena".

El famoso Jaime no se guardó nada y si bien no reveló ningún spoiler, comentó que su último día de grabación no corresponde con la escena final de la serie. "Pero estuvo cerca del final y se rodó en un lugar hermoso. En este punto, había visto a muchos colegas envolverse, así que había visto muchas lágrimas".

"Mi escena final fue hermosa", terminó diciendo Nikolaj. ¿Qué ocurrirá con Jaime en la octava temporada de Game of Thrones? ¿Acaso morirá? ¿Terminará matando a Cersei como dicen algunos fans? Solo queda esperar pues GOT 08 se estrenará el próximo 14 de abril.

TRÁILER GAME OF THRONES TEMPORADA 8