Game of Thrones: ¿El Trono de hierro será destruido? Fans hallan evidencia

El lanzamiento de la octava y última temporada de Game of Thrones está a menos de un mes y los fanáticos se preguntan quién será capaz de sentarse en el codiciado Trono de Hierro.

Con el paso de los capítulos y de objetivo, por ahora es acabar con el Rey de la noche, muchos se preguntan en redes sociales qué pasó con este elemento vital de la historia de Game of Thrones. ¿Sigue intacto o ha sido destruido?

En la quinta temporada, episodio ocho, Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju) afirmó que si los Caminantes Blancos superan su barricada improvisada, "todos morirán".

Por supuesto, durante esa batalla en particular, a Jon Snow y su séquito se les permitió escapar después de haber aprendido la verdadera naturaleza de su pelea. El rey del norte y su grupo se dieron cuenta de que el Rey de la noche (Vladimir Furdik) puede dar vida a cualquier ser una vez que haya muerto, lo que lo convierte en una aterradora máquina de lucha.

Teniendo como premisa el "todos morirán", fans especulan que al pasar esto no solo Daenerys Targaryen o Jon Snow perecerían, sino también el Trono de Hierro. En las palabras de Ramsay Bolton (Iwan Rheon) en la tercera temporada, episodio seis: "Si crees que esto tiene un final feliz, no has prestado atención".

El trono de hierro ha sido responsable de muertes y duras batallas por personajes que querían sentarse en él y así tener el máximo poder de los siete reinos.

Con la llegada de la temporada 8 de Game of Thrones muchas personas se preguntan quién tomará el Trono de Hierro, y la respuesta al parecer es la misma, el más astuto, y no necesariamente el que venza al Rey de la noche.