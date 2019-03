Avengers 4 Endgame: La verdadera razón por la qué Carol Danvers se llama Captain Marvel [VIDEO]

Los fanáticos tienen una nueva teoría que explicaría la razón por la cual Carol Danvers decide llamarse Captain Marvel. La nueva película Avengers 4: Endgame revelaría cómo ella obtiene el nombre de Capitana Marvel.

En la película, los krees se refieren a Carol Danvers como Vers, su nombre tras la muerte de Mar-Vell. En los cómics, Captain Marvel ha sido pasado de héroe a héroe. El original es el soldado kree Mar-Vell, mentora de Carol y la razón por la cual ella decide utilizarlo.

Tras la muerte de Mar-Vell, Danvers utiliza su nombre, pero en la película esto no ocurre. Un fanático del MCU compartió su teoría acerca de lo que ocurrirá en Avengers 4: Endgame y Captain Marvel.

¿Cómo Captain Marvel obtiene su nombre?

En Reddit, un fanático compartió su teoría acerca de cómo Carol Danvers pasará a ser Capitana Marvel:

“El MCU ha sido bastante interesante respecto a los nombres de los personajes en las películas. Algunos se refieren a ellos mismo u otros de distintas maneras. (...) Usar nombres clave en película puede ser cursi o extraño dependiendo del contexto, pero en la mayoría de casos los personajes se refieren a sí mismo o a otro por su nombre real”.

“La versión MCU de Captain Marvel es única porque el título de la película es su nombre clave, pero no está relacionado a ella. Dr. Strange es su verdadero nombre. El primer traje de Ironman estaba hecho de hierro. Captain America es un súper soldado estadounidense, Black Panther obtuvo su nombre de un dios, Antman puede encogerse al tamaño de una hormiga y puede comunicarse con ellas. Todos estos nombres tienen sentido, pero el de Captain Marvel no tiene ningún contexto obvio (si no ves la película o usas el cómic como referencia). He visto las películas”.

“Creo que ella obtendrá oficialmente su nombre código en Endgame. En la primera película, su nombre clave es mencionado, pero creo que en Endgame estará completo. Cap se sacrificará (su última escena será con Carol Danvers). Ella tomará 'Captain' del nombre de él y 'Marvel' de esa escena en particular de su película en solitario”, concluye el usuario swayde620.

'Capitana' vendría de Capitán América y sería un homenaje al sacrificio que este realizaría en Avengers 4: Endgame para revertir el daño causado por Thanos. Combinado con el nombre de su mentora, Mar-Vell, uniría su mitad humana y su mitad kree. En los cómics esto no ocurre, pero no sería extraño que el MCU tome un giro respecto a esto.

Tráiler de Avengers 4: Endgame