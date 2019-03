Capitana Marvel: Cameo de Stan Lee reveló gran secreto ¿Qué estaba leyendo?

Stan Lee, creador de gran parte del Universo Marvel, nos dejó en noviembre pasado dejando a más de un fanático de su trabajo apenado.

Si bien el artista es famoso por sus personajes e historias, sus seguidores no pueden dejar de lado sus famosos cameos, aquellos que han sido parte importante de cada una de las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel. Antes de su partida, el artista dejó grabadas sus participaciones en Capitana Marvel y en Spider Man: far from home.

*SPOILER*

Con el estreno de Capitana Marvel, fans han quedado encantados con la aparición de Stan Lee. Pero, ingeniosos seguidores descubrieron lo que oculta esta escena que comparte con Carol Danvers, Brie Larson.

En la secuencia, 'Vers' persigue a un skrull dentro del tren subterraneo. Aquí se topa con Stan Lee quien sostiene un guión mientras practica algunas líneas. Ambos se ven y el cerebro detrás de Marvel le dice: "Confía en mí, verdadero creyente". Tras estas palabras ella continúa su búsqueda.

Las palabras de Lee podrían pasar desapercibidas, pero tienen una conexión más profunda de lo que los fans pueden creer. En redes sociales, algunos seguidores indican que en 1995 el artista tuvo uno de sus primeros cameos en la pantalla grande gracias a la película Mallrats, dirigida por Kevin Smith.

Mallrats (1995) - Conversación Stan Lee y Brodie (Español)

Aquí se nos presenta a Brodie, un entusiasta de los cómics, quien conoce a Stan Lee luego de que él visitara un centro comercial para firmar autógrafos. Con recomendaciones sobre el amor, los cómics y las relaciones sentimentales, la figura de Marvel tiene 5 minutos en pantalla que hoy son considerados uno de sus mejores cameos.

Mallrats (1995) - Conversación Stan Lee y Brodie (Audio original)