Metal Gear: Oscar Isaac quiere el papel de Snake en la película

Oscar Isaac quiere nuevas oportunidades laborales. Luego de terminar su participación con Star Wars en diciembre, el actor ha expresado su deseo de interpretar a Solid Snake, el protagonista de la saga de videojuegos Metal Gear Solid.

En una entrevista para promocionar la cinta Triple Frontier, la nueva producción de Netflix, Oscar Isaac habló sobre la posibilidad de participar en la adaptación. “Metal Gear Solid, esa es la única. Estoy lanzando mi sombrero para eso”, declaró emocionado el actor.

La película estará dirigida por Vogt-Roberts, quien continua trabajando en la cinta, mientras que el guion estará escrito por Derek Connolly, quien también ha trabajado con el libreto de Star Wars.

Las declaraciones de Isaac no son descabelladas, ya que parece que fijo para el papel de Solid Snake. Así lo demuestra el fan art que pidió Vogt-Roberts al artista Boss Logic, donde se puede ver al actor caracterizado como protagonista de Metal Gear Solid.

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA:



To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake.



The full process required to cast an icon hasn't even started, but..



Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from.



The ball's in Oscar's court.