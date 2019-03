Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution ha revelado el primer tráiler de película

Tal parece esta semana Pokémon decidió mandarse con todo, ya que hace unos días anunció lo que muchos fanáticos estaban esperando, la confirmación de la nueva generación que llevará por nombre ‘Pokémon: Sword & Shield’. Ahora y para deleite de los miles de cinéfilos fanáticos de la franquicia, se ha dado a conocer el primer tráiler de lo que será su nueva película.

Hasta hace nada no se sabía mayor información sobre esta nueva entrega, únicamente se tenía claro que traería una vez más a uno de los Pokémon más recordados por los fanáticos, Mewtwo, llevando así por nombre ‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution’.

Finalmente después de tanto esperar, ha salido a la luz el primer tráiler de esta película. Para sorpresa de todos los fanáticos de Pokémon, se trataría de un remake en 3D de lo que fue la primera película de la franquicia ‘Pokémon: Mewtwo vs Mew’.

Las reacciones de los miles de fanáticos no se han hecho esperar a través de las redes sociales en especial en Twitter, en donde un grupo se mostró a favor de la nostalgia, mientras otros expresaron no estar de acuerdo con que se repita la historia y que no se haga nada nuevo.

Ni yo reciclaba mis trabajos de la universidad cuando me daba flojera hacer la tarea 🤦‍♀️

Ya me tienen podrida con la nostalgia (?)

Aunque.... al menos aprovecharé esto para subir mi radionovela sobre el origen de Mewtwo :v https://t.co/j9EEg7IsUb — 🔥Yᴜʙɪᴛᴢᴀ ʟᴇyᴠᴀ🔥フォッ (@fokkopokestereo) 28 de febrero de 2019

No soy muy fan del 3D en series anime, pero le daré una oportunidad a la película — Erick 😎 (@eri_erick18) 1 de marzo de 2019

Si fuera animación al estilo de Pixar hubiera Sido bien pero así parecen hechos de plastilina 😅 — Pokémoneros ⚔️🛡️ (@Pokemoneros) 1 de marzo de 2019

Esta vendría a ser la vigésimo segunda película de Pokémon y estará dirigida por Kunihiko Yuyama, quien espera que esta película logre conmover una vez más a los miles de fanáticos quienes recuerdan con mucha nostalgia los hechos sucedidos en esta historia.

‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution’ está programada para estrenarse el próximo 12 de julio en los cines de Japón y se espera que al igual que ‘Pokémon: El poder de todos’ llegue a ocupar un buen lugar en cuanto a los ingresos durante su primera semana.

Ahora ¿Qué piensas de esta nueva película?

Mira aquí el primer tráiler de esta nueva película+