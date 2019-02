Frozen 2: ¿Quién es el nuevo personaje y por qué estaría relacionada a Elsa? [VIDEO]

La película éxito de Disney está de regreso. Elsa, Anna, Kristoff y Olaf vuelven a la pantalla grande con Frozen 2. Días atrás, la compañía lanzó un tráiler sobre la cinta el cual dejó a más de uno sin palabras.

En las imágenes logramos ver a la princesa Elsa interactuando más con sus poderes de hielo. Frente al mar, la joven quiere demostrar que puede controlar su fuerza. Su hermana, Anna y Kristoff se muestran preocupados. Si bien los personajes más populares de la historia estuvieron presentes en el avance, una nueva incorporación al grupo sorprendió a los cibernautas.

Con el paso de los días, fans de la película vienen preguntando quién es este misterioso personaje y qué es lo que harán dentro de la trama. En medio de las teorías de los fanáticos la que más está cobrando popularidad es que podría ser la novia de Elsa.

Tráiler de Frozen 2

De ser cierta esta información, Disney tendría por primera vez a una protagonista homosexual en sus cintas, algo que se viene rumoreando desde hace tiempo. Quien se ha sumado a esta teoría ha sido la actriz que le presta la voz a Anna en Frozen 2, Kristen Bell, la intérprete compartió en Twitter un misterioso mensaje al referirse a una publicación de un fan que espera que la princesa de hielo tenga pareja.

Otro grupo de fans cree que el personaje femenino es demasiado joven para ser la novia de Elsa, además que en el tráiler se ve también a un chico y que ambos bien podrían ser los hijos de Ana y Kristoff. Para confirmar estas teorías nos tocará esperar hasta el 22 de noviembre, fecha de estreno de Frozen 2, para saber qué tan importantes son en la historia.

Fans pidiendo que Elsa tenga una novia

please be elsa's girlfriend please be elsa's girlfriend please be elsa's girlfriend pic.twitter.com/fnFPaBWH0g

Listen, this is Elsa’s girlfriend and she has autumn powers. That’s it, that’s the tweet. Thank you for coming to my ted talk pic.twitter.com/u9rnLtZADT