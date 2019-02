Bafta 2019: Estos son todos los nominados al premio británico [VIDEO]

Este domingo 10 de febrero se llevará a cabo los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión (BAFTA). Este reconocimiento se entrega a lo mejor del cine y la TV en el Royal Albert Hall.

Entre las películas que pelean por quedarse con la mayor parte del los reconocimientos de la noche se encuentran 'La favorita', del griego Yorgos Lanthimos, con 12 nominaciones, y 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, que llega a la gala con 7 candidaturas.

Pero estas no son las únicas que optarán por quedarse con el mayor premio de la noche. En la tanda a "Mejor película" también se encuentran 'Green Book', 'A Star is Born' y 'BlacKkKlansman'.

NOMINADOS AL BAFTA 2019



MEJOR PELÍCULA

BlacKkKlansman

La Favorita

Green Book

Roma

A Star is Born

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Beast

Bohemian Rhapsody

La Favorita

McQueen

Stan & Ollie

Nunca estarás a salvo

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Cafarnaúm

Cold War

Dogman

Roma

Un asunto de familia

MEJOR DEBUT DE UN DIRECTOR, GUIONISTA O PRODUCTOR BRITÁNICO

Apostasy

Beast

A Cambodian Spring

Pili

Ray & Liz

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Los Increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR DIRECTOR

Spike Lee por BlacKkKlansman

Pawet Pawlikowski por Cold War

Yorgos Lanthimos por La Favorita

Alfonso Cuarón por Roma

Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Janusz Glowacki y Pawel Pawlikowski por Cold War

Deborah Davis y Tony McNamara por La Favorita

Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga por Green Book

Alfonso Cuarón por Roma

Adam McKay por Vice

MEJOR GUION ADAPTADO

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott por BlacKkKlansman

Nicole Holofcener y Jeff Whitty por ¿Podrás perdonarme algún día?

Josh Singer por El primer hombre

Barry Jenkins por El blues de Beale Street

Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth por Ha nacido una estrella

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Glenn Close por La buena esposa

Lady Gaga por Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?

Olivia Colman por La Favorita

Viola Davis por Viudas

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

Christian Bale por Vice

Rami Malek por Bohemian Rhapsody

Steve Coogan por Stan & Ollie

Viggo Mortensen por Green Book

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams por Vice

Claire Foy por El primer hombre

Emma Stone por La Favorita

Margot Robbie por María, reina de Escocia

Rachel Weisz por La Favorita

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Adam Driver por BlacKkKlansman

Mahershala Ali por Green Book

Richard E. Grant por ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell por Vice

Timothée Chalamet por Beautiful Boy, siempre serás mi hijo

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Terence Blanchard por BlacKkKlansman

Nicholas Britell por If Beale Street Could Talk

Alexandre Desplat por Isla de perros

Marc Shaiman por El regreso de Mary Poppins

Bradley Cooper, Lady Gaga y Lukas Nelson por Ha nacido una estrella

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Julian Day por Bohemian Rhapsody

Sandy Powell por El regreso de Mary Poppins

Sandy Powell por La Favorita

Mary Zophres por La balada de Buster Scruggs

Alexandra Byrne por María, reina de Escocia

MEJOR MONTAJE

John Ottman por Bohemian Rhapsody

Hank Carwin por Vice

Yorgos Mavropsaridis por La Favorita

Tom Cross por El primer hombre

Alfonso Cuarón y Adam Gough por Roma

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mark Coulier y Jan Sewell por Bohemian Rhapsody

Jenny Shircore por María, reina de Escocia

Nadia Stacey por La Favorita

Mark Coulier y Jeremy Woodhead por Stan & Ollie

TBC por Vice

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Kelly Port y Dan Sudick por Avengers: Infinity War

Ian Hunter, Paul Lambert, Tristan Myles y J.D. Schwalm por El primer hombre

Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack y Dan Sudick por Black Panther

Tim Burke, Andy Kind, Christian Manz y David Watkins por Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

Matthew E. Butler, Grady Cofer, Roger Guyett y David Shirk por Ready Player One

PREMIO A LA ESTRELLA EMERGENTE

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright