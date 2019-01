El Diario de la princesa 3: Anne Hathaway confirma cinta e ingreso de icónica actriz

A 10 años del estreno de la última película de 'Diario de la princesa 2', fanáticos de la historia se preguntaban cuándo se continuarían las aventuras de la princesa Mia Thermopolis y la reina Clarisse Renaldi.

Todo cabe indicar que el pedido de los fans ha sido escuchado, ya que la actriz Anne Hathaway, protagonista de la cinta original, se ha pronunciado al respecto dando unas frases alentadoras sobre el proyecto cinematográfico.

En el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", Anne Hathaway fue consultada por una fan sobre si existe la posibilidad de verla nuevamente en su papel de la princesa Mia Thermopolis; su respuesta fue muy bien recibida.

"Existe un guion para la tercera película. Yo voy a estar en E el diario de la princesa 3", aseguró al público visiblemente emocionada.

Pero eso no fue todo, Hathaway si bien confirmó su ingreso al proyecto, también indicó que lo hará la icónica Julie Andrews, quien repetirá su papel de la reina Clarisse Renaldi.

"Quiero hacerlo y Julie (Andrews) también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está en el trabajo. Todos realmente queremos que suceda la película", exclamó.

El único que no podrá incorporarse a esta nueva entrega será el director original de Diario de la princesa, Garry Marshall, quien falleció en 2016. El elenco todavía está a la espera de la luz verde por parte del estudio para dar inicio a las grabaciones.