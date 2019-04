BTS World Tour: Love Yourself in Seoul: Horarios y precios de entradas en Perú

¡Atención a todos los Army! El grupo de Kpop, BTS, realizará una aparición especial en nuestro país junto a su 'World Tour Love Yourself In Seoul'. Los 'idols coreanos' traen a las salsa de cine nacional las mejores imágenes de su presentación en Corea del Sur.

La fecha escogida será este sábado 26 de enero del 2019. Los cines que albergarán el 'World Tour Love Yourself In Seoul' son Cinemark, Cinepolis, UVK. A continuación no te pierdas toda la información necesaria para ver la función especial.

World Tour Love Yourself In Seoul: Entradas

1.- Las entradas para ver el concierto en el cine están disponibles en las taquilleras físicas y virtuales de Cinemark, Cinepolis y UVK respectivamente. Precio de cada una de las entradas está oscilando entre 15 a 30 soles, por lo que se recomienda visitar cada una de las páginas web de los cines para confirmar el costo.

2.- Para personas con discapacidad o que requieren el uso de una silla de ruedas, el costo es de 20 soles.

World Tour Love Yourself In Seoul: Horarios y día para verla en Perú

El horario será variante a la cadena de cine de elección del espectador. Revise siempre las funciones de su establecimiento favorito.

Cinemark

Las funciones, de acuerdo a su página web, empezarán a partir de las 10:30 a. m.

Cinépolis

El cine proyectará la película de BTS a partir de las 11 a. m.

UVK

Mediante su página de Facebook, UVK anuncia que las funciones serán a partir de las 4 p. m.

Sinopsis de "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"

Grabado en el Estadio Olímpico de Seúl durante el "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul", el show más esperado del 2018 llega a las salas de cine del mundo entero. El concierto hecho película reunirá a los fans de todos los países para celebrar el éxito de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Canciones de "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"

Estas serían algunas de las canciones que se podrán escuchar en la proyección de la cinta:

"Idol"

"Save Me"

"I'm Fine"

"Magic Shop"

"Trivia 起: Just Dance"

"Euphoria"

"I Need U"

"Run"

"Serendipity"

"Trivia 承: Love"

"DNA"

a. "21st Century Girl"

b. "Boyz with Fun"

c. "Dope"

a. "Go Go"

b. "Attack on Bangtan"

c. "Go Go"

a. "Blood Sweat & Tears"

b. "Fire"

c. "Blood Sweat & Tears"

a. "Boy in Luv"

b. "Boy in Luv"

c. "Silver Spoon"

a. "Danger"

b. "Dope"

c. "Fire"

"Airplane Pt. 2"

"Singularity"

"Fake Love"

"Trivia 轉: Seesaw"

"Epiphany"

"The Truth Untold"

"Outro: Tear"

"Mic Drop"

"So What"

"Anpanman"

"Answer: Love Myself"