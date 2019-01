Avengers Endgame: El tremendo spoiler que soltó Zoe Saldaña en redes sociales

Si bien, previamente veremos en la pantalla grande Capitana Marvel, el próximo 8 de marzo, Marvel Studios prepara el estreno del año, es decir, Avengers: Endgame, la secuela de Infinity War, que tendrá otra vez a los hermanos Joe y Anthony Russo como directores. Pero antes de la cuenta, algunos actores habrían opinado más de lo permitido.

La cinta llega el próximo 26 de abril y algunos de los miembros del reparto ya dieron por finalizados los 'reshoots' (tomas que se hacen luego de haber finalizado el rodaje principal) que empezaron a principios de este 2019.

Una de las actrices que ya le dijo adiós a su personaje hasta nuevo aviso ha sido Karen Gillan, pues en Endgame volverá a interpretar a Nébula, una de las hijas de Thanos. Ella quedó abandonada en el planeta Titán junto a Tony Stark, como recordamos.

La actriz, lanzó un tweet que dio a entender fue el final de los 'reshoots'. “Quitándome el azul por debajo de mis uñas una vez más #endgame”, fue lo que escribió en su cuenta personal de Twitter.

Washing the blue from under my fingernails one more time #endgame