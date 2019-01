Conoce los famosos actores que se suman a la próxima película de Los Sopranos

Han pasado 20 años desde que se estrenó la serie original de Los Sopranos, por lo que los productores ya tienen en mente el regreso de la misma, a través de una película que servirá como una especie de precuela para la próxima serie, y para ello, ya habrían confirmado a los protagonistas.

La película llevará por nombre The Many Saints of Newark, y en ella podremos ver a un joven Tony Soprano que contará con personajes nuevos que, si bien aún no han sido confirmados, se pudo saber gracias al portal Variety, que al menos dos de ellos serán interpretados por Jon Bernthal (The Punisher) y Vera Farmiga (El Conjuro).

La cinta The Many Saints of Newark estará ambientada en los años 60, justo en la época que ocurren los disturbios de Newark, pero es todo lo que se sabe, porque no hay más detalles específicos sobre la trama.

David Chase, creador de Los Sopranos, se encuentra a cargo de este nuevo proyecto, además que es co-escritor de la cinta con Lawrence Konner. Él también se encargó de elegir a Alessandro Nivola para que interprete a Dickie Moltisanti, de igual forma con Bernthal y Farmiga para los roles que todavía permanecen en el misterio.