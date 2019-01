Avengers 4: Fan con enfermedad terminal pidió ver la cinta y Marvel se lo concedió

El Universo Cinematográfico de Marvel presenta este año una de sus cintas más esperadas por sus fanáticos, hablamos de 'Avengers: Endgame'.

Millones esperan el estreno de esta película tras 11 años de exitosa producción cinematográfica. Entre los miles de seguidores uno en especial llamó la atención de las redes sociales y sobre todo de los seguidores de las historias de Marvel.

Hace unos días, una publicación en el portal Reddit se robó la atención de todos. Alexander, un fanático de la franquicia de 33 años con una enfermedad genética que degenera su hígado, boca y huesos, realizó un pedido en la red; él solicitaba a Disney y Marvel que le permitieran ver 'Avengers: Endgame' antes de su estreno en abril.

Bajo el título: "Dying Before April: My Endgame" ("Morir antes de abril: mi Endgame"), el hombre pidió ayuda a los usuarios de la plataforma a través de un sentido mensaje.

"Cáncer de hígado, cáncer de boca y fallo de la médula ósea. Seguramente estaré muerto antes de abril. He oído historias de gente que ha podido ver películas antes de tiempo. ¿Cómo pongo esto en acción? No soy un niño ni una persona con una historia particularmente trágica. Solo soy un hombre normal. Tengo 33 años y perdí a mi hermana hace tres años por culpa de la misma extraña enfermedad genética. Pensé que llegaría a abril, pero mi médula ósea está frita. ¿Sugerencias?".

El mensaje de Alexander obtuvo una respuesta rápida que, como si de una bola de nieve se tratase, empezó a expandirse en las distintas plataformas sociales, generando todo tipo de sentimientos entre los cibernautas. A través del hashtag, "#Avengers4Alexander", el fanático logró que los directores de la cinta Anthony y Joe Russo, fueran bombardeados en Twitter con mensaje, con la esperanza de que su pedido llegara lo más antes posible.

Todo cabe indicar que esta historia tendrá un final positivo, puesto que Disney se puso en contacto con Alexander, con la intención de arreglar una cita para que pueda ver la película: "La empresa ha contactado conmigo y ya estamos buscando opciones. Lloré cuando leí su e-mail. Es todo lo que esperaba y se lo debo todo a ustedes. ¡Gracias!".

Disney have reached out and we're discussing options. Thank you all so much. This is everything I could have hoped for!



Please consider donating to Fanconi Anemia research: https://t.co/ErEBXW3Nxd