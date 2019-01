Los Soprano: confirman película que mostraría a un joven Tony Soprano

A veinte años de haberse estrenado Los Soprano, su creador David Chase confirmó que se producirá una película que sirva como precuela de la exitosa serie emitida por HBO.

Así lo confirmó el portal Deadline, en donde Chase tuvo una pequeña entrevista y confirmó la producción de la cinta. Sin embargo, al principio no estaba convencido de llevar a cabo la idea pero luego accedió después de una larga reflexión.

Indicó que le angustiaba pensar en una película de Los Soprano, pero luego de pensar en como se maneja el crimen organizado lo animó a seguir adelante con el proyecto.

“Todavía estoy muy preocupado por eso, pero me interesé en Newark, de dónde venían mis padres y dónde tuvieron lugar los disturbios. Empecé a pensar en esos eventos y el crimen organizado, y me interesé en mezclar esos dos elementos”, dijo Chase

¿De qué tratará la película de Los Soprano?

Como se leyó líneas arriba el nombre de la cinta será The Many Saints of Newark. La historia estará ambientada en 1967 y para de la cinta contará la historia de Tony Soprano, quién de acuerdo a su biografía oficial será un niño de 8 años.

La serie ya había presentado a Tony de niño (interpretado por Bobby Borriello) a través de un flashback, pero David Chase desea darle más importancia a la infancia del jefe de la mafia.

“Lo que más me interesó fue la infancia de Tony, estaba interesado en explorar eso. La película además tratará las tensiones entre los negros y los blancos en ese momento y Tony Soprano será parte de esto, pero de niño”, declaró Chase en la entrevista.

The Many Saints of Newark contará con Dickie Moltisanti, el padre de Christopher Moltisanti, como uno de sus protagonistas y será dirigida por Alan Taylor (Thor: The Dark World). La fecha de estreno aún no está confirmada.