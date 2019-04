Gokú realiza el ‘Bird Box Challenger’ y el resultado se vuelve viral en las redes [VIDEO]

Bird Box se convirtió en una de las películas más exitosas de Netflix, pero con esto se dio paso al primer reto viral del 2019, el cual es el ‘Bird Box Challenge’. Este desafío pone en peligro la vida de las personas, pero a pesar de eso las redes sociales suman a diario cientos de protagonistas al respecto.

El #BirdBoxChallenge, es un reto viral que atenta contra el bienestar de las personas, por lo que Netflix se ha visto obligado a emitir un comunicado para pedir a las personas que no realicen este desafío. Pero no fueron los únicos en hacerlo, porque la cuenta de Twitter de Toei Animation lanzó un mensaje colocando a Gokú como protagonista.

En las redes sociales se ha viralizado cientos de imágenes de personas realizando el #BirdBoxChallenge, sin medir las consecuencias, es por eso que Toei Animation se suma a este pedido, usando a su personaje estrella, como es Gokú. En las imágenes que subieron vemos al pequeños vendado con los ojos y luego la otra donde sufrió un golpe al no ver.

“Gokú no escuchó a Netflix” dice el tweet que fue borrado posteriormente, pero luego subieron otro donde solo escriben “Gokú no escuchó” y junto a él, varios comentarios.

Por su parte, el pasado 2 de enero, Netflix mandó el siguiente mensaje: “No puedo creer que tenga que decir esto, pero: Por favor, no se hieran con el #BirdBoxChallenge. No sabemos cómo empezó, y apreciamos el amor, pero 'niño' y 'niña' solo tienen un deseo para ti y es que no termines en el hospital debido a los memes”

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.