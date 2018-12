Premios SAG 2019: "A Star is Born" arrasa con las nominaciones [VIDEO]

"A Star is Born", protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper, lideró los finalistas anunciados esta mañana (12 de diciembre) al Premio del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) 2019, considerado un anticipo muy claro sobre las nominaciones de uno de los eventos más esperados del séptimo arte, los Oscar.

Con cuatro candidaturas, la cuarta versión fílmica de "A Star is Born" arrasó las nominaciones de los SAG, cuyos números son similares a los premios Óscar, por tratarse de los mismo votantes, según indican medios especializados en este tipo de certámenes.

En la edición anterior, los SAG coincidió con 15 de los 20 nominados a los premios Óscar en actuación. En 2017, 17 de los 20; y en 2016, 13.

Lady Gaga y Bredley Cooper, así como el actor de reparto Sam Elliot, fueron nominados gracias a su destacado rol en 'A Star is Born". Además, logró una candidatura al "mejor elenco", equivalente a 'Película del año".

En la presente edición, "A Star is Born" competirá con "Black Panther", "BlackKkansman", "Bohemian Rhapsody" y, la gran sorpresa, la comedia "Crazy Rich Asians", que no alcanzó ninguna otra candidatura. Paradójicamente dejó por fuera a "The Favourite", que puso 3 actrices entre las finalistas.

En tanto, Emma Stone, ganadora del Óscar, logró también dos nominaciones, una por cine ("The Favourite") y otra en televisión ("Maniac").

Hasta la fecha, la favorita como actriz de reparto es Amy Adams, por "Vice", sobre el controversial ex vicepresidente Dick Cheney (2001-2009), que la semana pasada tomó la delantera en la edición 76 de los Globos de Oro, liderando con seis nominaciones.

Los único latinos nominados al SAG en televisión: los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz, por interpretar, respectivamente, a Pablo Piccaso ("Genius: Picasso"), que se trasmite por National Geographic, y Donatella Versace ("Assassination of Gianni Versace").

Lady Gaga y Bradley Cooper: "A Star is Born"